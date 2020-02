El destrato histórico del kirchnerismo al campo

Parece que el destrato histórico del kirchnerismo al sector agropecuario no va ser la excepción del gobierno de Alberto Fernández.

En estos días pudimos ver que a pesar de tener un discurso dialoguista, el gobierno de Alberto pretende seguir aumentando la presión fiscal hacia el sector agropecuario, poniendo aún más el pie sobre el campo.

De una forma u otra, subirían nuevamente las retenciones, a pesar del intento de la Mesa de Enlace al reunirse con el ministro de Agricultura. Ya fueron cerrados los registros de declaraciones juradas de ventas al exterior, medida que se toma antes de aumentar las retenciones para evitar que se adelanten operaciones y nadie escape al pago de los nuevos porcentajes.

Estas medidas populosas y meramente recaudatorias no hacen más que perjudicar no solo al sector, sino a todos los ciudadanos argentinos. Ahogando al productor solo logran bajar su capacidad de inversión, que se utilicen menos tecnologías y que haya menos rendimiento.

Por consiguiente, el Estado se perjudica con menos recaudación del impuesto a las ganancias. Las localidades del interior, como Junín, se ven afectadas con menos pesos en la calle y con menos trabajo.

También debemos recordar el riesgo que significa castigar con más impuestos a las producciones de trigo, maíz y la carne, generando así nuevamente, menos producción, perder mercados internacionales, menos divisas en dólares al país y pérdidas de puestos de trabajo. Sin dejar de lado la problemática que conlleva que el productor no le quede otra que elegir el monocultivo de soja con respecto la degradación del recurso suelo.

Todo indica que nuevamente el gobierno kirchnerista pretende elegir al campo como su enemigo público, exponiéndolos como los oligarcas contra el pueblo, haciendo creer que de esta manera todos vamos a estar mejor. Eso no será así, ya está demostrado.

El Estado deber ser aliado de un sector pujante que brinda muchos puesto de trabajo, que paga un porcentaje muy grande de impuestos y genera divisas en dólares al país, y entender de una vez por todas que produciendo más todo esto se va a incrementar y todos los argentinos nos veremos beneficiados.



(*) Concejal de Juntos por el Cambio.