El sistema de franquicias está pasando por un buen momento. La crisis económica es real y sabemos que se sentirá más en los próximos seis meses, pero hay esperanza, se percibe esperanza en el mercado interno.

Si bien el sistema de franquicias como tal, fue y es un muy buen refugio para las épocas de crisis, sabemos que el rubro textil y el de calzado sufrieron horrores. La apertura indiscriminada le hizo mucho daño a algunos sectores, si a eso le sumamos la baja del consumo, hizo que todo se vuelva mucho más difícil.

En tanto, debido a este contexto económico local, vimos que hubo algunos nichos específicos que crecieron, como por ejemplo el de venta de las pizzas económicas, pero no todo fue bonanza, la crisis se sintió al tiempo.

Gracias a que muchas se diferenciaron gracias al marketing, innovando con concursos en redes sociales, promocionando combos, invirtiendo en folletería y fidelizando a clientes y consumidores a través de tratos personalizados es que no fue más drástica.

En un inicio, en el segundo cordón bonaerense, vendíamos 9.000 pizzas por negocios y después descendimos a 4.000. Una de las ventajas de contar con una franquicia y no con local propio es el respaldo de marcas ya instaladas.

Creemos que las nuevas políticas apuntarán a desarrollar el consumo interno. Es lo que dicen. Ojalá cumplan y si es así el sistema de franquicias va andar muy bien. Hace veinte años que generamos negocios y para nosotros defender al consumidor es vital, por eso confiamos en que los políticos cumplan las promesas de campaña, las de mejorar el mercado interno y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

Es cierto que un reciente informe del Banco Mundial dice que el crecimiento económico en el mundo se debilito este año, pero según las previsiones que vienen realizando, también detallan que el crecimiento aumentará levemente al 2,8 % en 2021, dependiendo de mejoras en las tasas de financiamiento y de una recuperación en las economías emergentes y en desarrollo.

Por eso confiamos en que las primeras medidas del nuevo gobierno del Frente de Todos, en especial, los equipos económicos, promuevan la mejora del consumo y la defensa del mercado interno.

Retomo el tema que es de mi especialidad para ejemplificar. En la época en que había mucho consumo interno, las franquicias eran un lugar en donde se podía venir a hacer negocios y hasta tener un segundo ingreso, incluso ver crecer mis ahorros.

En contraposición, en los momentos que se vio agudizada la crisis, es que se convirtió en el refugio de las personas que se quedaron fuera del sistema, es decir, te indemnizaron y tenes 45, 50 años ¿cómo ingresas de nuevo?, por eso es que muchas personas se volcaron a las franquicias, ya que son emprendimientos profesionales.

De hecho las franquicias son el 5% del PBI de la Argentina y el 7% de Brasil. En el mundo más desarrollado comercialmente, como en Europa, Estados Unidos o Canadá, más del 50% de los negocios de retail son franquicias. En Argentina, apenas el 20%, y desde la perspectiva de la consultora, creemos que va a crecer un 300% aún.

El Gobierno entrante tiene temas urgentes por resolver en materia económica, la recomposición del salario, es un reclamo postergado de muchos sectores.

Los consumidores se vieron afectados y ni hablar las franquicias. Pensá que sin darnos cuenta, casi dos o tres veces por día entramos a una sin saberlo, es decir, la pizzería de la esquina de tu casa, la casa de empanadas, hasta los servicios inmobiliarios, son franquicias y ellas mueven el mercado local, el dinero que ingresa en la caja se queda acá, en impuestos, servicios, mercadería, salarios, por eso estamos seguro que el futuro Gobierno tendrá más sensibilidad para con los consumidores y emprendedores.



Daniel Arce, socio-fundador de Franquicias Que Crecen.