Los docentes no consiguieron sostener la capacidad adquisitiva de su salario

Para comparar la situación salarial de los docentes argentinos respecto de otros países, es conveniente apelar a los datos publicados por la OCDE acerca de los salarios anuales de docentes de escuelas primarias luego de 10 años de antigüedad, los cuales se encuentran expresados en dólares estadounidenses de igual poder de compra (U$S PPA), que es una medida que se utiliza si se quiere hacer una comparación internacional que refleje el poder adquisitivo.

Como en dicha publicación no aparece la información de la Argentina, procedimos a realizar el cálculo con datos salariales publicados por el Ministerio de Educación, los cuales fueron anualizados y ponderados en dólares de paridad de poder adquisitivo. Los datos ubican a los salarios de docentes de la Argentina para diciembre de 2017 en el puesto 34 entre 37 países analizados, con U$S PPA 19.741,33, que no alcanzan ni a la mitad de la media de los países cuyos datos publica la OCDE (U$S PPA 41.884).

De los 33 países que se encuentran mejor posicionados que la Argentina, los primeros cinco (Luxemburgo, Suiza, Alemania, Canadá y Australia) triplican los valores salariales anuales de nuestros docentes, en tanto que los siguientes quince países (Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Bélgica, Austria, Escocia, Japón, España, Suecia, Portugal y Finlandia) duplican los valores argentinos.

El último Informe Educativo del Salario Docente publicado por el Ministerio de Educación, en tanto, indica una desmejora para los salarios docentes argentinos medidos de esta manera, ya que, en términos nominales, aumentaron un 19,8%, pasando de $17.383 a $20.833. Pero si lo comparamos con la medida utilizada por la publicación de la OCDE, el salario de un docente anualizado en dólares de igual poder de compra disminuyó un 7,5%, pasando de U$S 19.741,33 en diciembre de 2017 a U$S 18.253,62 en septiembre de 2018.

Si comparamos el salario de los docentes de las 24 jurisdicciones que componen nuestro país, se observa una amplia la disparidad entre las distintas provincias del territorio argentino. En las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Córdoba, el salario docente superaba los $27.000 mensuales en septiembre de 2018, en tanto que en jurisdicciones como Corrientes, Formosa y Santiago del Estero no alcanzaba los $16.000.

De la comparación interanual entre los salarios docentes para cada una de las provincias argentinas, con los últimos datos publicados que presentan valores salariales a septiembre 2018, observamos que los incrementos de todas las provincias se ubicaron por debajo del índice inflacionario publicado para el período septiembre 2017-septiembre 2018 por el INDEC (40,5%). La ciudad de Buenos Aires fue la única que se acercó, con un alza del 34,9%. Por encima del 25% sólo quedaron Neuquén (28,8%), Córdoba (28%), San Juan (27,4%) y La Pampa (26,5%).

Por lo tanto, los docentes no consiguieron sostener la capacidad adquisitiva de su salario. La mayoría de los incrementos salariales interanuales se ubicó por debajo de la media nacional, es decir por debajo del 20,2%. Por ejemplo, en Santiago del Estero el aumento fue de apenas 8,9%, en La Rioja de 10,6%, en Tierra del Fuego de 12%, en Chaco de 12,2%, en Misiones de 13,3% y en Chubut de 13,8%.

Esta situación afecta aún más a aquellos maestros de provincias en las cuales el salario docente en septiembre de 2018 no alcanzaba siquiera la media nacional, por debajo de los $20.000 mensuales, tal es el caso de Formosa, Mendoza, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja.

(*) Director del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano.

(**) Subdirectora del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano.