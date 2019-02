Ocho de cada diez juninenses "no" observan mejoras en la seguridad

Ocho de cada diez juninenses que participaron de la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en los perfiles de las redes sociales Facebook y Twitter, consideraron que la seguridad no evidencia mejoras a partir de la gestión de Cambiemos al frente del municipio.

En efecto, ante la pregunta “¿Mejoró la seguridad en Junín con la gestión de Cambiemos?”, el 83 por ciento de los votantes (299 votos) contestó que “no”, mientras que, en la vereda opuesta, el 17 por ciento (63 votos) respondió que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 362 lectores.

Esta percepción de la ciudadanía se da luego de un recrudecimiento del delito en nuestra ciudad, especialmente con una seguidilla de robos y “escruches” (ilícitos cometidos en viviendas en ausencia de los moradores, ya sea porque se fueron de vacaciones o sencillamente porque salieron a trabajar o a pasear, y al regresar constatan que les entraron a robar) que tienen en vilo a varios sectores, incluida la zona de casaquintas.

Sin embargo, más allá de los robos en casas, también hay otra modalidad delictiva que no da tregua en la ciudad: los robos de motochorros, que se reiteran asiduamente en las calles juninenses y son muy difíciles de combatir, justamente por el carácter “espontáneo” o al voleo de los ataques, sin inteligencia previa o un modus operandi determinado, que permita a la policía desarticularlos.

Para las autoridades policiales y judiciales consultadas por este diario, no hay un crecimiento real del delito, sino una mutación, modalidades delictivas que van cambiando y que, por supuesto, generan alarma en la población.

A su vez, como alertan los especialistas en seguridad, los robos en casas suelen aumentar en verano, ya que muchas familias se van de vacaciones o hacen una escapada y las viviendas quedan vacías, a merced de los delincuentes, que previamente marcan las casas o realizan aunque sea una mínima inteligencia.

En este sentido, el caso que más preocupación generó fue el asalto a mano armada a un contador y a su familia, en su vivienda situada en Aparicio 168, el viernes 8 de febrero último, cerca de la medianoche, cuando dos ladrones –uno fue atrapado por los agentes del orden y el cómplice sigue prófugo- armados golpearon y maniataron a las víctimas, para luego huir con dinero en efectivo.

La otra modalidad que genera zozobra son los robos que perpetran ladrones inescrupulosos a jubilados, con engaños conocidos como “cuentos del tío”, para intentar quitarles los ahorros.

Conceptos del Intendente

El propio intendente de Junín, Pablo Petrecca, se refirió a este in crescendo del delito -en una entrevista con Democracia- y aseveró: “La seguridad para nosotros es el tema más importante, si bien no es una competencia ciento por ciento del municipio, sino de la Provincia. En 2017 no fue un tema de campaña, y las estadísticas indican mejoras, pero el delito como siempre decimos va mutando, tuvimos hechos graves y estuve en contacto con las familias, creemos que en las próximas horas puede haber avances en las investigaciones, hay aumento del delito en algunos aspectos, va variando, después puede ir bajando".

Y el jefe comunal agregó: "Como equipo lo que hacemos es ir monitoreándolo permanentemente, con la policía, con la Justicia. Como gobierno me he puesto la seguridad al hombro y estamos trabajando en todo lo que podemos hacer.

El delito va mutando, como Junín crece, eso también lo ven las personas que quieren hacer daño, como el caso de los colombianos y delincuentes que vienen del conurbano bonaerense.

Hay un alerta que nos preocupa y nos ocupa, con dos hechos graves que me preocuparon, porque en uno golpearon a un vecino y en otro es una persona que le han robado en más de una oportunidad. Tenemos que volver a rever qué está pasando, pero estoy convencido de que vamos a poder acomodarlo porque hay un equipo serio, que prácticamente no duerme porque está las 24 horas atento a lo que está sucediendo”.