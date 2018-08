El 68% cree que el Gobierno "no" podrá controlar la suba del dólar

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet de diario Democracia -en www.diariodemocracia.com- y en los perfiles en las redes sociales, consideró que el gobierno de Mauricio Macri no podrá contener la estampida del dólar.

En efecto, ante la pregunta “¿Cree que el Gobierno podrá controlar el dólar?”, el 68 por ciento (161 votos) respondió que “no”, mientras que, en la vereda opuesta, el 32 por ciento (74 votos) contestó que “sí”.

En total, participaron del sondeo virtual de este diario 235 personas.

El dólar escaló este viernes 48 centavos, a $31,46 para la venta, y marcó un nuevo récord, pese a que el Banco Central realizó operaciones en el mercado de futuros para contener la suba del tipo de cambio. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa cerró este viernes a $30,42 para la punta compradora y a $31,46 para la vendedora.

En algunas entidades financieras, como ICBC, Francés, Supervielle, Credicoop e Itaú ofrecieron el tipo de cambio a $31,60.

Durante la semana, el "billete verde" acumuló un incremento de $1,04 frente a una persistente demanda y una limitada oferta en medio de ruidos en la plaza local y ante la incertidumbre en los mercados de Brasil.

Por su parte, el dólar mayorista finalizó la rueda a $30,90 y sumó así 41 centavos frente al jueves. A su vez, la moneda norteamericana en el segmento de las grandes operaciones acumuló en la semana una suba de $1,05. El volumen negociado en el segmento de contado fue bajo al llegar tan sólo a US$ 414,472 millones.

El economista Fausto Spotorno consideró que los "grandes problemas" que tiene el país es que su sistema financiero es muy pequeño, lo que no le permite contar con recursos en el mercado de capitales local para afrontar necesidades de financiamiento.

"Cuando quieren vender esos activos emergentes, sobre todos los argentinos, se encuentran con que los argentinos tampoco los compran", analizó y evaluó que "el resultado es que el dólar empieza a subir porque lo que están vendiendo son activos en pesos".

Con la última suba del dólar, las proyecciones realizadas por los especialistas de la city porteña para diciembre ya fueron superadas en el octavo mes del año.

Es que el último informe de expectativas de mercado publicado por la autoridad monetaria señaló que los analistas esperaban en julio un "tipo de cambio nominal mayorista promedio mensual" de $30,50.

Protección de la inflación

El economista Luis Secco consideró ayer que la compra de dólares en el mercado cambiario local no cede porque la divisa "sigue siendo un ticket casi seguro para protegerse de la inflación".

"Hay cierta preferencia por dolarizar portafolios", puntualizó Secco y señaló que "se empieza a tener que tomar decisiones respecto de qué se hace con los pesos y muchos han decidido comprar dólares".

En ese sentido, analizó: "El dólar sigue siendo un ticket casi seguro para protegerse de la inflación". El billete verde escaló el viernes 48 centavos, a $31,46 para la venta, y marcó un nuevo récord, pese a que el Banco Central realizó operaciones en el mercado de futuros para contener la suba del tipo de cambio.

En lo que va del año, la moneda norteamericana registró un incremento acumulado de 66,2 por ciento. "En un contexto en el cual la fuga continúa, es difícil intervenir ilimitadamente", subrayó el economista en diálogo con Radio Mitre.

Según su consideración, "no sobran las reservas como para ponerlas en juego y frenar la depreciación del peso". "Hay que cuidar las reservas internacionales en un contexto en el cual la inflación no afloja", apuntó Secco.

Además, pronosticó: "Lo más probable es que el dólar acompañe a la inflación", mientras aclaró que para la Argentina, "hay un fenómeno nuevo que es el factor Brasil".

Por otro lado, resaltó: "Lo que está tratando de hacer el Gobierno es que el gasto crezca por debajo de la inflación". Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, evaluó: "La idea era que había una parte del préstamo que no se iba a desembolsar porque iba a ser de carácter preventivo".