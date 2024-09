Milei: “La pobreza empezó a caer”

El presidente Javier Milei afirmó anoche que "en el segundo trimestre del año" la pobreza "empezó a caer en la Argentina". En un encendido discurso en el que repartió críticas, acusaciones e insultos, aseguró que “en el primer trimestre la pobreza creció al 55%. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas. La pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%, por lo tanto, la pobreza empezó a caer en la Argentina", aseguró Milei, contradiciendo todas las estadísticas, durante el acto de presentación de la Libertad Avanza a nivel nacional.

El jefe de Estado compartió escenario con su hermana Karina, a quien reforzó como figura central del armado político, arengó contra la prensa y apuntó contra la administración kirchnerista “por no medir la pobreza”. Además, repartió elogios para los ministros Luis Caputo, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y Luis Petri.

“La casta política decía que no íbamos a poder formar partido y, sin embargo, ese día presentamos a LLA”, destacó Milei al comienzo del encuentro en el que destinó duras críticas contra parte de la prensa a la que tildó de “casta periodística” e incluso llegó a utilizar el término de “micrófonos ensobrados”.

“Después de haber lidiado y atravesado distintos obstáculos en adversidad y poder presentar nuestra alianza de LLA, no nos daban los permisos para hacer nuestro acto. Así armamos un acto en 36 horas. Ahí no sólo las complicaciones que planteaba el Gobierno del siniestro que manejaba la ciudad, sino que además otra de las patas de la casta, la periodística, los micrófonos ensobrados, ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda”, denunció Milei al inicio de su discurso con una arenga a insultar a los medios.

En otro tramo de su discurso, Milei arremetió nuevamente contra los medios al criticar la publicación de sondeos que señalaban una baja en las encuestas durante la campaña presidencial. En ese contexto, pelea entre David y Goliat terminamos consiguiendo el 56% de los votos. A este proyecto lo bancan 14 millones y medio de argentinos”, lanzó Milei.

“Lo más interesante es que llegamos prometiendo motosierra al gasto público. Prometimos atacar a la corrupción e ir eliminando ministerios. ¡Afuera!”, destacó el mandatario en un encendido discurso. A lo largo de su discurso, Milei volvió a poner el foco en la herencia recibida y disparó contra el gobierno anterior. “Al momento de asumir nos encontrábamos con lo que podría ser la peor crisis de la historia argentina, teníamos un desequilibrio monetario que era el doble a la previa del Rodrigazo, una situación que había multiplicado por 6 la tasa de inflación”, aseguró.

En tanto, acompañada por gran parte del Gabinete, la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, abrió el encuentro, para sorpresa de los presentes. Se trató de su primer discurso político en un evento masivo donde apuntó contra quienes quieren “boicotear al Gobierno”.

Bajo la consigna “Para terminar con la casta volvemos a Parque Lezama”, Milei llegó pasadas las 20 a Parque Lezama, un escenario ya conocido por el mandatario, quien protagonizó allí sus primeros actos partidarios previos a las elecciones legislativas de hace tres años, con las que ganó su banca como diputado en el Congreso, por la ciudad de Buenos Aires.