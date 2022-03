Cerruti sobre la relación del Presidente y la vice: “Vimos cómo se votó en el Congreso”

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, volvió ayer a referirse a la interna que se vive en el Frente de Todos por los desacuerdos respecto del entendimiento al que llegó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda, y brindó más detalles sobre el mensaje que el presidente Alberto Fernández le envió a su vice, Cristina Kirchner, en medio de los destrozos en el Congreso, el que no fue respondido.

“Fue un mensaje de texto en el momento en que la vicepresidenta estaba viviendo una situación particular. Lo que sucede ahora no es que no se hablan, que no se contestan. El día en que sucedió le envió un mensaje para ver cómo estaba y no le respondió”, describió la funcionaria nacional.

Tras ello, agregó: “¿La relación política está en el mejor momento? Bueno, vimos cómo se votó anoche”, en alusión a los senadores del kirchnerismo más cercanos a la expresidenta, que votaron en contra del acuerdo.

En diálogo con “Radio con vos”, Cerruti intentó bajarle el tono a la tensión que supone la falta de comunicación entre Alberto y Cristina y separó las cuestiones personales de las de gestión. “Yo separo lo personal del trabajo. No tenemos que ser amigos para gobernar juntos; de hecho no está bueno ser amigos. Lo que está bueno es tener unidad una vez que se toman las decisiones”.

La portavoz aseguró: “Los votos [en el Congreso] expresan una discusión interna claramente sobre un hecho muy importante que para el Gobierno es un proyecto muy importante. Es más sano discutir las cuestiones políticas que las cuestiones personales”.

Luego continuó: “Es importante para la coalición poder sintetizar estas diferencias y plantearse las peleas más fuertes que tenemos por delante, como la inflación. La situación más grave en la que está abocado el Gobierno tiene que ver con la inflación, la aprobación del acuerdo anoche nos da el margen para empezar hoy”.

