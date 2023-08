Cerruti dijo que “no es cierto que 6 de cada 10 niños en Argentina tengan hambre”

Una semana después de haber asegurado que en Argentina “no hay hambre”, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, defendió su afirmación al afirmar que solo hay “situaciones puntuales” de niños que padecen “desnutrición” en lugares “alejados de los grandes centros urbanos”.

“No es cierto que 6 de 10 niños en Argentina tengan hambre”, sostuvo Cerruti cuando durante la habitual conferencia de prensa que da en la casa Rosada le preguntaron si ratificaba lo que había dicho una semana atrás.

La afirmación de Cerruti hace referencia al dato que refleja que el 60% de los niños en el país son pobres, pero eso no significa que tengan hambre. “Hay situaciones puntuales. ¿Hay gente que come en comedores? Por supuesto. ¿Y tienen hambre porque comen en comedores? No, comen en comedores, acceden al alimento a través de los comedores”, argumentó.

Antes de esa polémica afirmación, Cerruti insistió en que “cuando uno gestiona y cuando ve la película total, tiene que diferenciar las fotos puntuales que puede sacar una ONG de lo que es el escenario completo y total. En la Argentina hay pobreza, pero si se mira la foto global, hay puntos puntuales donde hay situaciones de desnutrición que no tienen que ver solamente con el acceso a los alimentos, porque tiene que ver con una cantidad de situaciones socieconómicas”.