Cerruti pidió disculpas, pero insistió con “señalar el uso político del dolor”

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, pidió disculpas este viernes por haber dicho que las piedras frente a la Casa Rosada para recordar a los muertos por el Covid las puso “la derecha”, pero insistió en su interpretación y se justificó al sostener que quiso “señalar el uso político del dolor y la muerte que hacen algunos sectores”.

“Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del Covid que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo”, comenzó su mensaje Cerruti, a través de Twitter.

Sin embargo, enseguida intentó justificar sus dichos frente a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero: “Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores. La sociedad toda quedará marcada por este tiempo de angustia que empezamos a dejar atrás colectivamente”, cerró.

Los declaraciones de Cerruti le valieron el repudio y el pedido de renuncia de los familiares de las víctimas de la pandemia. Habrá que ver qué generan sus disculpas cuando familiares reclamaban su salida del Gobierno.

La portavoz, que forma parte de la comitiva que acompaña al presidente Alberto Fernández en la gira por París, había intentado este jueves explicar sus inoportunas declaraciones argumentando que no se refería a las piedras colocadas por los familiares de las víctimas de la pandemia. “Compartimos el dolor y el duelo de las familiares. Y no usamos a los muertos, ni antes ni ahora, así que no voy a seguir con el tema”, respondió, con sus habituales malos modos, Cerruti a Clarín.