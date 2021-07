Patricia Bullrich no será candidata por la Ciudad

La titular del PRO, Patricia Bullrich, confirmó que no será a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de cara a las elecciones de medio término de este año, y dijo apostar "al 2023" de cara a los comicios presidenciales. "Yo decido no ser candidata para potenciar mi responsabilidad y mi compromiso político", resaltó Bullrich en una carta que difundió en sus redes sociales, y precisó: "Por eso apuesto al 2023".

En el texto, que tiene una extensión de 4 páginas, puntualizó: "Apuesto a llegar a cada hogar de nuestra Argentina y llevar una propuesta innovadora, que abracen con entusiasmo millones de ciudadanos, hartos y agobiados por lo que nos pasa como país".

"Estoy segura de que -para esa elección- no soy imprescindible, ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar, desde la conducción de mi partido, en la construcción del futuro, y no disputando un cargo en la Legislatura", subrayó.