“Esto es lo que podemos pagar”: Fernández pidió un gesto para superar la “postración”

El presidente Alberto Fernández pidió ayer a los tenedores de bonos de la deuda argentina en el exterior un gesto para que el país pueda superar “la postración” y aseguró que la última oferta efectuada “es lo que podemos pagar”.

Las definiciones del mandatario surgieron al participar de un evento virtual del Consejo de las Américas, en el que habló ante representantes de la comunidad financiera internacional acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Allí ratificó que el Gobierno hizo la mejor oferta que podía a los bonistas, dijo que esa propuesta refleja “lo que podemos pagar, con seriedad y sin postergar a más gente”, y resaltó que su meta es “sacar al país del default”.

“El país siempre cumplió sus obligaciones”, advirtió el jefe de Estado.

La “postración económica” del país será desactivada, según el plan expuesto por Fernández, a través de iniciativas enfocadas a la producción público-privada y que contemplan también el desarrollo de la hidrovía del Paraná, gas licuado, acuerdos con Chile para la salida al Pacífico, desarrollo no contaminante de la industria minera, industria pesquera y de software, entre otros rubros.

Fernández sostuvo que busca resolver el problema de la deuda externa “en términos sensatos”.

“Créanme que esto es lo que podemos pagar; y no es un capricho, es sensatez”, insistió.

En ese sentido manifestó que el propósito de su gobierno es “sacar al país del default” y que la persecución de esa meta se está haciendo “con seriedad y sin postergar a más gente”, en un país que “tiene 40 por ciento de pobreza”. Asimismo, aseguró que Argentina debe tener “una deuda coherente con su nivel de desarrollo” y afirmó que entre 2003 y 2015 “el país siempre cumplió sus obligaciones”.

El Presidente consideró que en el mundo “hay que construir un sistema económico que distribuya mejor el ingreso” y pidió que “los acreedores entiendan el esfuerzo que hace Argentina para salir de la crisis”.

Fernández aseguró que la pandemia de coronavirus generó “un daño inmenso a la economía mundial” y afirmó que recibió en diciembre de 2019 “una Argentina endeudada y paralizada”.

En ese contexto, llamó a “repensar la lógica” que determina que “es más importante el gerente financiero que el de producción”, para buscar un sistema social y económico “más equilibrado y justo”.

“El desafío del futuro es hacer un país federal”, destacó el jefe de Estado y manifestó que “el remedio para la pobreza son la inversión y el empleo”, condiciones que Argentina “puede generar”.

El Presidente afirmó que “Argentina presenta muchas oportunidades de inversión”, al resaltar “las potencialidades que tiene el país en Vaca Muerta, la minería, la pesca y en la agroindustria”.

En ese sentido, aseguró que el país tiene “todas las posibilidades dadas” para que el día después de la pandemia “todo vuelva a funcionar como corresponde”, debido al “esfuerzo que hizo en este tiempo para que no se frustren muchas industrias, para sostener el empleo y que la industria no caiga”.

El jefe de Estado, en otro tramo de su disertación ante representantes de la comunidad financiera internacional, expresó que “europeos y latinoamericanos deben revisar asimetrías” y consideró que “la unidad es la gran enseñanza” que le dejó la pandemia de coronavirus a la Argentina.

Por otra parte, destacó la necesidad de “acumular reservas” a través de las exportaciones con “una divisa competitiva” que garantice superávit comercial, y asumió que es preciso lograr el equilibrio fiscal para salir de la crisis que la pandemia de coronavirus generó en la economía.