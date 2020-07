Diputado que propuso cambiar feriados por días no laborables reconoce que “es antipático para los trabajadores”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio José Luis Patiño, quien propuso convertir los feriados restantes de 2020 en días no laborables, reconoció hoy que el proyecto de ley "es antipático para muchos trabajadores", pero remarcó que el objetivo es "sostener la actividad económica y el empleo".

"La idea de convertir los feriados en no laborables tiene que ver con tomarlos como establece la Ley de Contrato de Trabajo en que es optativo para el empleador y no carga con los costos de pagar el día doble en el caso de que trabaje", explicó el autor de la iniciativa.

En diálogo con el programa Quién paga la fiesta, que conduce Martín Ciccioli en Rock and Pop, Patiño reconoció que "es antipático para muchos trabajadores" la propuesta, aunque aclaró: "Propusimos esto porque la situación está muy mala para la actividad económica y cualquier paso que se pueda dar para sostenerla tiene que ver con sostener el trabajo: se perdieron muchísimos empleos en la pandemia".

En ese sentido, admitió que "el punto más controversial" es que se elimine así la posibilidad de que los empleados puedan cobrar doble los días en cuestión por lo que resta de 2020.

"Son decisiones que va a haber que tomar en la salida de la pandemia, que exceden incluso a debates políticos tradicionales: nos vamos a tener que sentar todos los sectores y ver cómo hacemos para sostener las fuentes de trabajo", añadió el legislador opositor.

Patiño se mostró sorprendido porque pensó que "era una idea chica, pero tuvo mucha repercusión".

Finalmente, el diputado nacional analizó que por la pandemia de coronavirus "se van a tener que reorganizar y restructurar todos los períodos de vacaciones".