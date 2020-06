Juntos por el Cambio no avalará el debate por Vicentin en sesiones virtuales

El protocolo de trabajo virtual de Diputados -aprobado en mayo- venció, y para renovarlo por otros 30 días -según fija el propio reglamento- se requiere el “consenso” de los jefes de bloques en una reunión de labor parlamentaria junto al jefe de la Cámara, Sergio Massa, que todavía no tiene fecha.

Sin embargo, desde Juntos por el Cambio insisten en que no están dispuestos a avalarlo para debatir la expropiación de Vicentin bajo esa modalidad.

“No están dadas las condiciones para hacerlo de forma remota. Hay que hacerlo de forma presencial”, aseguróeste martes el jefe de esa bancada, Mario Negri.

“Un debate de la envergadura de Vicentin no puede hacerse de forma remota. No se le puede retacear el uso de la palabra a nadie. Son debates de 15 o 16 horas, y es lo primero

que tenemos que conversar con el presidente de la Cámara”, insistió Negri.

En esa línea, agregó: “Cuando entran a hablar sobre impuestos a la riqueza o de expropiación y nos remontamos a la inconstitucionalidad e ilegalidad en la que fundaron el decreto, más los juicios que pueden venir, eso es un debate que va a insumir muchas horas. No están dadas las condiciones para hacerlo de forma remota. Hay que hacerlo

de forma presencial”.

“No vamos a avalar el protocolo a menos que sea para tratar proyectos de común acuerdo”, afirman también desde el PRO.

En el oficialismo reconocen que el debate será complejo. De hecho, el tan anunciado “impuesto a los ricos” todavía no ingresó, y quien lo escribió, el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, dijo que para hacerlo el oficialismo esperaba que se “aceiten” los mecanismos virtuales. Sin embargo, en el Frente de Todos ahora seguran que ya quedó demostrado que “el sistema otorga garantías de funcionamiento”. Negri está viajando desde Córdoba a Buenos Aires y se espera que en las próximas horas tenga contactos con Massa para acercar posiciones. En el oficialismo, de todas formas, dicen que el “consenso” del que habla el protocolo es en general. Es decir que una mayor parte de los jefes de bloque estén de acuerdo, aunque haya algunas disidencias. “Si la mayor parte acuerda prorrogar, estaría bien”, apuntan.