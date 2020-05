Prevén que el complejo triguero alcanzará exportaciones récord

El complejo oleaginoso podría exportar en la próxima campaña comercial el récord de 15,5 millones de toneladas, por un total de US$ 3.100 millones, de concretarse el volumen de cosecha estipulado de 22 millones de toneladas, estimó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"En la línea de largada de la campaña fina 2020/21, el productor se pone en carrera para alcanzar la marca de 22 millones de toneladas de producción, lo cual de conseguirse, las exportaciones grano-equivalente podrían tocar un récord de 15,5 millones de toneladas, por un valor proyectado de US$ 3.100 millones", indicó la entidad bursátil rosarina.

Según cálculos de la BCR, la siembra de la campaña 2020/21, que comenzó en estos días, podría alcanzar las 7 millones de hectáreas, lo que significaría un incremento respecto al ciclo pasado del 3%.

"De lograrse, se trataría de la mayor superficie sembrada desde la campaña 2001/02 cuando se implantaron 7,1 millones de hectáreas, aunque aún lejos del récord que supo alcanzar el cultivo a fines de la década de 1920, cuando bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear consiguió 9,2 millones de hectáreas", puntualizó el informe de Federico Di Yenno y Emilce Terré para la Bolsa rosarina.

Si se tiene en cuenta el hectareaje estipulado y el rinde tendencial del cereal en los últimos 20 años de 32 quintales por hectárea (qq/ha), "Argentina se pone en carrera para lograr la mayor producción de su historia con 22 millones de toneladas, un 13% por encima del año anterior".

Así, la entidad previó que de las 7 millones de hectáreas sembradas, se cosecharan 6,9 millones, con un rendimiento promedio nacional de 31,9 qq/ha.

De conseguirse dicha producción, "la nueva campaña puede dejar como saldo una marca histórica en exportaciones de cereal".

En efecto, los despachos al exterior de grano podrían alcanzar los 14,5 millones de toneladas, más de 2 millones por encima de lo exportado en la campaña actual (producto de lo cosechado en la campaña 2019/20) y 1,7 millones de toneladas por encima del récord anterior de 12,8 millones de toneladas obtenido en el ciclo 2016/17.

La molienda y la producción de balanceados absorberían del total producido 6,6 millones de toneladas.

De ese total, 4,9 millones de toneladas tendrán como destino la molienda para la producción de harina, de las cuales 4,2 millones serán consumidas por el mercado interno y 700.000 toneladas se enviarán al exterior, en tanto que el otro millón de toneladas se reservaría como uso para semilla y uso residual.

En base a los precios actuales de los embarques futuros, la BCR proyectó que el valor de la exportación de 14,4 millones de toneladas de grano de trigo ascienda a US$ 2.875 millones, en tanto que el valor de los despachos de harina totalizaría otros US$ 227 millones.

De este modo, el complejo triguero podría dejar como saldo un ingreso de divisas al país de más de US$ 3.100 millones durante el ciclo comercial 2020/21, que de concretarse representará un 18% por encima del valor de las exportaciones previsto para la campaña comercial actual, gracias al aumento en las cantidades.

"De rondar estos valores, se trataría del tercer ingreso más alto del sector triguero, sólo por detrás de los registros de la campaña 2007/08, cuando Argentina exportó cerca de un millón de toneladas de harina de trigo, producto con mayor valor agregado de su historia que anotó en esa campaña el volumen récord histórico de exportaciones, y de la campaña 2011/12 cuando los commodities agrícolas tocaron las máximas cotizaciones en los registros", concluyó la entidad bursátil.