Sigue el optimismo en el campo, que espera una buena cosecha en Junín

La presencia del fenómeno climático El Niño y la correspondiente ocurrencia de lluvias permiten una recuperación progresiva del contenido hídrico de los suelos por lo que "el agua no será un factor limitante para la campaña gruesa", estimaron especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

“Dada la importante recomposición hídrica en la mayoría de las zonas productivas, en esta campaña de gruesa podemos afirmar que el agua no es el factor limitante, y alcanzar altos niveles de producción será mucho más dependiente del manejo agronómico”, afirmó Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA.

Para Mercuri, “esta campaña permite valorar en plenitud la importancia del agua como elemento esencial de ecosistemas y de los sistemas de producción”; asimismo, “se superan las expectativas o proyecciones muy tempranas que se realizan de la producción esperada”, afirmó.

Por su parte, Natalia Gattinoni, especialista del Instituto de Clima y Agua del CIRN, explicó: “Los pronósticos internacionales indican un debilitamiento progresivo de El Niño, con una mayor probabilidad de que el evento llegue a su fin durante el trimestre abril-mayo-junio 2024”.

“En el caso de la Región Pampeana y el Litoral, la perspectiva climática de temperaturas medias asigna una mayor probabilidad de un periodo con valores en el rango normal para la época”, explicó la especialista del Instituto de Clima y Agua.

Y agregó: “Si a este panorama le sumamos el pronóstico estacional de temperaturas extremas, se espera una menor ocurrencia de temperaturas máximas extremas, mientras que son mayores las chances de días con temperaturas mínimas más bajas sobre la principal zona productiva”.

Situación en Junín y la zona

Alejandro Signorelli, jefe de la Agencia de Extensión Rural INTA Junín, trazó un panorama de los primeros lotes recorridos. "La verdad que uno va monitoreando, va recorriendo lotes, todavía no tenemos certeza o cálculos aproximados de rendimiento, pero se ven los maíces temprano, se ven en muy buen estado, ahora se encuentran en plena floración masculina".

En sintonía, el Ingeniero agregó que "la soja de primera también avanza muy bien en diferentes puntos del noreste y norte de la provincia de Buenos Aires, pude recorrer en Junín, en Alberdi, en Arenales, diferentes lotes y la verdad con muy buen estado sanitario, ya en plena floración.

En tanto, añadió que "la soja de segunda, capaz que viene un poco más lenta en su crecimiento, va a haber que esperar un poquito más".

Sobre el impacto de las lluvias en las últimas semanas, Signorelli destacó que "las lluvias se vienen dando en forma constante, eso significa que cada lluvia que está cayendo de 7, 5, 10, 20 milímetros que se fueron dando estas últimas semanas en diferentes puntos del noreste de la provincia de Buenos Aires, han podido ser aprovechadas al máximo por los cultivos".

"La cosecha va a ser buena, pero no récord"

Carlos Marveggio, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Rojas en diálogo con Democracia sostuvo que "la cosecha va a ser buena, pero no récord. Porque el trigo ya fue con mucha merma, fue de casi 15 millones de toneladas. Cuando había cosecha récord, el trigo estaba en 20, 22 millones de toneladas".

Sobre el desarrollo de la campaña gruesa, Marveggio sostuvo que "el maíz y la soja, están pintando más o menos bien, pero se habla de una segunda, tercera o cuarta cosecha récord. Estaremos entre los 130 y 135 millones de toneladas, es más bien apreciado por el Estado, a lo mejor para que sea récord, pero en el sector nosotros no vemos qué va vaya a ser pero sí será nada que ver con lo que fue el 2023, con la sequía y después la helada".

Sobre las lluvias Marvegio precisó que "al final no fueron tan intesas como se manifestaba. Actualmente hay un déficit de 200 milímetros como mínimo en la zona de Rojas y Hunter donde estoy yo, en la región ocurre similar.

En cuanto a los cultivos, el titular de FFA sostuvo que "los maíces sí están floreciendo, están algunos espigando, las hojas se están desarrollando bien, si hubiera un lazo de corte de lluvia van a resentirse, porque no hay gran humedad, no hay gran reserva de humedad como para que resista 15 días de falta de agua".

Y agregó que "en este momento el maiz demandando hoy 7 milímetros de agua por día promedio. Entonces, las lluvias de 10, 15 milímetros se caen se aguanta poco, pero hasta ahora está más o menos bien, pero no tiene que fallar".

Sobre el panorama para los productores, Marveggio aclaró que "seguro que va a haber una recuperación. Imagínate que el endeudamiento que ha sufrido algún sector, más el pequeño productor con un endeudamiento que no llega a tener una producción para sustento de una familia, otros productores por ejemplo se endeudaron y se refinanciaron con alguno con las cooperativas o los proveedores".

"Los rendimientos para el maíz van a ser muy buenos"

Democracia dialogó con Gustavo Frederking, Integrante de Carbap, que analizó el desarrollo de los cultivos: "La lluvia de la última semana terminó de completar una serie de precipitaciones que se venían acumulando, esta es la tercera, que le viene espectacular al maíz principalmente. Porque el maíz tradicional sembrado en septiembre y octubre estaba en la época de defloración, que es cuando más necesita el agua".

"En tanto, los maíces tardíos o segunda, sembrados en diciembre, todavía no están en floración pero igual le viene bien a todos los cultivos", sostuvo Frederking y agregó que "ya se puede decir que, en cierta manera, ya hay un indicio importante de acuerdo a cómo está y cuánta agua haya caído en la floración, ya tiene una perspectiva de rendimiento que en el caso del maíz va a ser muy positiva".

Napas bajas, a tener en cuenta

Según Frederking, "tenemos que tener en cuenta este año que no tenemos más napa. La sequía lo que trajo aparejado que hoy la napa sigue estando a un nivel muy debajo de donde debería estar, por lo cual los cultivos no pueden tomar o no pueden usar la napa, que es parte importante también para el desarrollo de cualquier planta".

Y añadió "hoy por hoy, los cultivos se están haciendo a base de la lluvia acumulada, que viene bien hasta ahora, viene con buenos términos. Un año totalmente opuesto, al menos a cómo venía el año pasado, que no llovía nada".

Preocupación por las nuevas medidas

La Mesa de Enlace expresa su preocupación ante reciente medida del BCRA que afecta a productores ante la reciente medida del Banco Cental (BCRA), que prorroga hasta el 30 de junio el cobro de una tasa de interés para los productores de soja que dispongan de un porcentaje de existencia del cultivo.

Las entidades adujeron en un comunicado conjunto que esta disposición "heredada del gobierno anterior se presenta como un claro abuso discriminatorio y una manifiesta arbitrariedad que afecta directamente a los productores y compromete el rumbo hacia la desregulación y la liberación económica que se esperaba".

En ese sentido, Alejandro Signorelli manifestó que "entre los productores no cayó muy bien porque sigue siendo una tasa diferencial que aumenta los costos de crédito, en ese sentido capaz lo que va a afectar más que nada son decisiones a la hora de tomar financiamiento de deuda por parte de los productores para la compra de maquinaria o algún bien durable".

Por su parte, Carlos Marveggio sostuvo que "lo que tengo entendido es que para los que tienen cereal guardado, no van a tener tasa preferencial para sacar créditos, o subsidiada si tienen existencia de cereal, solo el estado te da un crédito con tasa si no tenes nada".

"Una cosa es con existencia, que sería tasa general, y otra cosa sería con existencia del 5% de lo producido el año pasado, esto te limita. Por eso hay que decir que desde la Comisión de Relaciones de Seguro se ha opuesto porque creían que esas cosas iban a cambiar, el Estado dice cuando necesita recursos que venda el productor, que venda lo más que pueda, el importador o el exportador", añadió el Productor.