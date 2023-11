Comenzó la cosecha de trigo en Junín y prevén rendimientos dispares por la sequía

Comenzaron a cosecharse los primeros lotes de trigo en Junín y la zona y Democracia dialogó con representantes de entidades agropecuarias locales para conocer en profundidad el panorama. Otro de los aspectos centrales por estos días es la liquidación del stock de cereal que sigue en los acopios, ya que se calcula que quedan 10 millones de toneladas, en su mayoría en manos de los exportadores.

Rosana Franco, presidenta de la filial local de la FAA, se refirió a las toneladas almacenadas: "Casi toda la soja que queda está en acopio, en su mayoría son de los exportadores, ya que los productores prácticamente ya no tienen reservas, las usaron en octubre para comprar y pagar los insumos para la campaña gruesa".

Sobre la cosecha trigo, manifestó: "La cosecha de trigo en Junín no empezó, recién en 10 días comenzará el trabajo fuerte de levantar la cosecha fina. Aunque no tenemos información de rindes todavía, hay lotes muy buenos y otros muy malos. Las heladas y lluvias dispares afectaron el cultivo, incluyendo la calidad".

"Los lotes fueron muy irregulares"

Alejandro Signorelli, jefe de la Agencia de Extensión Rural INTA Junín, trazó un panorama de los primeros lotes, ayer, en diálogo con Democracia. "Ya hay algunos lotes que se cosecharon, aquellos que se utilizan para darle de comer a los animales, se tratan de trigos que no iban a prosperar, esos fueron los primeros que se levantaron.

Sin embargo, aclaró el ingeniero que "hay otros que por la temperatura que estuvo haciendo y también por la falta de agua, se adelantó un poco el secado y algunos empezaron a trillarse". Y agregó que "aun falta todavía un par de semanas más para entrar en plena trilla de trigo. Creo que capaz a partir de la primera semana de diciembre, ya vamos a estar en plena cosecha".

Sobre rindes, Signorelli destacó que aún "no tenemos estimaciones porque la verdad que los lotes fueron muy irregulares, tenemos estos lotes que la verdad no rindieron y fueron a pastoreo, otros que hicieron rollo, otros que seguramente van a rendir muy bien porque se los ve muy bien".

Luego añadió el ingeniero "en sí, hay mucho trigo, pero seguramente más para fin de año va a salir el informe con la superficie de trigo con rendimientos muy variables, principalmente porque se dieron dos situaciones importantes: primero que llegaron a floración en plena sequía y no les llovió, pero aquellos lotes que tuvieron un poco de mejor manejo, con rotación, con buena cobertura y con almacenar un poco más de agua, seguramente van a andar muy bien".

En tanto, en segundo lugar, Signorelli señaló que "la helada del 12 de octubre hizo mucho daño, con mucha pérdida y en las recorridas que salíamos a hacer, encontramos entre un 20, un 30, hasta un 70% de pérdida, principalmente por grano que no cuajó, que no desarrolló flor y no pudo llenarse. Así que en ese sentido va a haber una heterogeneidad de rendimiento importante".

"La pérdida promedio va a ser del 50% al 60% de rendimiento"

Otro de los consultados fue el ingeniero agrónomo de Agricultores Federados Argentinos de Rojas, Luis Crosseti. "Ya se iniciaron con algunos lotes cosechados, pero lamentablemente hay lotes totalmente perdidos donde se hicieron rollos ya hace unos días y se sembró soja en fecha de soja de primera", sostuvo y añadió que "otros productores que vieron su cultivo prácticamente perdidos y decidieron secarlo para poder sembrar la cosecha gruesa".

Por su parte, sobre rendimientos destacó Crosseti que "casualmente estuve recorriendo un campo donde estaban cosechando, pero solo rindió 20 quintales, ese será el promedio, aunque confiamos que haya lotes de más rendimientos". Por último, el Ingeniero estimó que "la pérdida promedio va a ser del 50% al 60% de rendimiento, me parece.

Soja y maíz sin vender

La cantidad de soja y maíz de la campaña 2022-2023 que todavía fue comercializada por los productores se ubica en torno a 10 millones de toneladas, con un valor de mercado estimado en alrededor de US$ 3.340 millones, según cálculos del sector privado.

El responsable del Área de Análisis de Mercados de la corredora Grassi, Ariel Tejera, dijo que, en base a datos oficiales existentes hasta el 15 de noviembre pasado, "hay unas 4,4 millones de toneladas de soja que todavía no se comercializaron, mientras que en el caso del maíz ese volumen asciende a 5 millones de toneladas".

Si se toma en cuenta un valor FOB promedio de US$ 220 por tonelada en el caso del cereal y de US$ 530 en la oleaginosa, las existencias del primer grano rondan los US$ 1.100 millones y US$ 2.330 millones en lo que respecta a la soja.

Este cálculo se da sin tener en cuenta la mercadería que ya fue entrega a los exportadores o a la industria, pero que todavía no tiene precio, operatoria que se conoce como "a fijar". En este caso, todavía resta ponerle precio a 2,8 millones de toneladas de soja y 3,5 millones de toneladas de maíz, por lo que la mercadería sin precio tomando ambos cultivos sería de 15,7 millones de toneladas. Para la analista de mercados de la consultora FyO, Mariela Brandolin, la mercadería en poder de los agricultores "es aún mayor".

En el caso de la soja, Brandolin estimó que restan comercializar 4,8 millones de toneladas por un valor de US$ 2.400 millones, mientras que en maíz el total rondaría los 7 millones de toneladas, con un valor de mercado de US$ 1.500 millones. Si a esto se le suma la mercadería sin precio, en la oleaginosa el total se ubica en torno a las 7 millones de toneladas por un valor cercano a los US$ 4.000 millones.

Por su parte en el caso del maíz el volumen sería de 13 millones de toneladas, equivalentes a US$ 2.700 millones. Esta información adquiere relevancia en un contexto en el que el Gobierno nacional, el pasado martes, decidió prorrogar la vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE) hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá el cargo el presidente electo Javier Milei.

La nueva normativa establece que, en lugar de permitir liquidar el 30% de divisas a tipo de cambio CCL y el 70% restante a precio del dólar oficial como ocurría hasta el pasado 17 de noviembre, el dólar exportador pasó a ser calculado en partes iguales.

Es decir, se permite liquidar 50% a valor CCL y 50% en el Mercado Único y Libre Cambios (MULC), al dólar oficial, lo que da como resultado un tipo de cambio 30,9% superior al que se obtenía con el esquema anterior.

Esto dio lugar un salto en los precios de los granos, que en el caso de la soja pasó de cotizar en torno a los $190.000 la tonelada la semana pasada a $240.000 en estos días. De hecho, si bien los volúmenes negociados se encuentran por debajo de los promedios históricos, tras la aplicación del nuevo esquema se "agilizó" la comercialización de los granos.

"A pesar del dólar exportador, la comercialización de soja venía frenada previo a las elecciones del domingo. El día martes, post elecciones y con el nuevo esquema 50/50, que permitió un tipo de cambio diferencial de más $600 por dólar, el volumen fue mejorando progresivamente en sintonía con la mejora en el precio", dijo Brandolin.

De hecho, el 17 de noviembre se comercializaron 21.002 toneladas de soja en el mercado, mientras que el pasado jueves el volumen superó las 123.210 toneladas.

Por su parte, el director de la consultora RIA, Javier Preciado Patiño, señaló a Télam que "a partir de la aplicación de este nuevo esquema, la liquidación promedio de soja, entre ventas y fijaciones estuvo en 111.000 toneladas en promedio, que es casi el triple de lo que se estuvo operando desde las elecciones generales al balotaje". "Lo que quede de soja se está moviendo y se aceleró con este esquema. Hay que ver acá al 10 de diciembre y con las medidas que tome el nuevo gobierno. si sigue saliendo más, pero hoy ya hay un tipo de cambio mucho más competitivo", concluyó Preciado Patiño.