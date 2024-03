Ante las intensas lluvias, el campo mantiene expectativas favorables para la cosecha

A pocos días de comenzar la cosecha, el sector agropecuario mostró optimismo ante las intensas lluvias caídas desde el pasado domingo. Así, y a pesar que las mismas no superaron los 100 milímetros en la Región, resaltaron su contribución para recuperar los perfiles hídricos perdidos durante la sequía del año pasado y para ayudar a los cultivos que aún no completaron su ciclo.

En ese sentido, Gustavo Frederking, prosecretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), expresó que “la verdad es que estamos muy ansiosos. Trabajamos mucho para tener una cosecha al año o a veces dos” y agregó que esta situación se da por lo ocurrido con la sequía vivida durante el 2023, donde, según el dirigente la cosecha “fue un fiasco total y un fracaso rotundo”.

Al respecto, el ex presidente de la Sociedad Rural de Junín contó que “el año pasado la pasamos mal psicológicamente, porque es triste lo que vivimos. El productor tiene mucha idiosincrasia. Siembra algo y luego acompaña todo el proceso y observa cómo se va desarrollando favorablemente”, y agregó “el año pasado fue todo lo contrario. Era todo un drama, donde los productores no querían ir al campo para no ver cómo se iban deteriorando los cultivos. Fue una cosecha horrible, con resultados paupérrimos. Una de las peores de la historia”.

Así, Frederking manifestó que “si bien, nunca se sabe hasta que empiece, hoy por hoy uno puede analizar la cosecha y se ve muy buena, mucho mejor que el año pasado”.

En cuanto a las precipitaciones caídas, el dirigente comentó que “los cultivos en general ya están desarrollados por completo, salvo la soja de segunda. Entonces, las lluvias de esta semana, no van a cambiar al maíz o a la soja de primera”. “Para que un cultivo le vaya bien en el desarrollo y pueda traer una cosecha, se necesitan dos cosas: agua y la napa”, explicó y comentó que con la sequía que tuvieron el año pasado desapareció y ya no hay más. “Para los cultivos en general estas lluvias ya no son muy determinantes, pero claramente nos ayudan mucho para empezar a recuperar el perfil hídrico”.

En esa misma línea, Roxana Franco, presidente de la Federación Agraria de Junín, resaltó que “los cultivos están en un ciclo final, ya listos para cosecharse, esperemos que el viernes salga el sol y que por unos cuantos días no llueva, así se puede empezar a cosechar”, y agregó “las precipitaciones vinieron muy bien para recomponer el perfil de las napas”.

En ese sentido, expresó que “la verdad que venimos bastante mal con el clima, con sequía de repente y ahora mucha lluvia, pero por suerte las tormentas fueron tranquilas”. Así, en cuanto a las expectativas para lo que se viene, dijo que “este año vamos a tener mucho mejor cosecha que el año pasado. Si bien algo se ha perdido y hasta que no se comience nunca se sabe con exactitud cómo van a rendir, los cultivos están mucho mejor” y aseguró que “esperamos que sea buena para poder cancelar todo lo que tiene que ver alquileres y costos del año pasado”.

Además, destacó que “el panorama continúa bastante complicado para el campo porque se deben los insumos del 2023 y los cereales están bajando a nivel internacional”, y concluyó “todo esto está castigando un poquito al sector porque tenemos todo más caro y todo con mucho aumento, pero bueno, deseo que tengamos una buena cosecha para poder ir solucionando de a poco todo”.

El contexto actual

En cuanto a la situación económica y social que atraviesa el país, Frederking resaltó que “antes que productores, somos ciudadanos, y obviamente que las condiciones del país son primordiales. Por eso, nosotros, de alguna forma, viendo la preocupación existente y queremos colaborar poniendo nuestro granito de arena, que es produciendo”, y agregó “cuanto más produzcamos, mayor ingreso va a tener el país y más posibilidades de que Argentina crezca, porque se genera más empleo y menos pobreza, que es lo que nos afecta”.