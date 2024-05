Cruces por la ausencia de Petrecca en la firma del pago del Fondo Municipal

La concejal de Unión por la Patria, Clara Bozzano, criticó al intendente Pablo Petrecca por su ausencia en la firma del pago de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. Al respecto, indicó que “la ausencia del intendente es un acto de total irresponsabilidad. No está cumpliendo con las obligaciones que los vecinos de Junín le delegaron. Y lo más grave es que su ausencia responde a un acto de mezquindad política”.

Asimismo, agregó: “El acto donde el Intendente debió firmar el pago por parte del Gobierno Provincial se realizó el lunes. Es la segunda cuota del fondo de fortalecimiento, una herramienta que Provincia le brinda a los intendentes para solucionar los problemas de cada municipio”.

Recordemos que, durante el acto, que se realizó en La Plata, el gobernador Axel Kicillof formalizó la transferencia de $37.549 millones para los 135 partidos bonaerenses, correspondiente al segundo desembolso. Con el pago de esta segunda cuota, a Junín se le acreditarán $146.723.499, destacando que anualmente, por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, el intendente Petrecca recibe del Gobierno Provincial unos $500 mil millones.

Sobre el aporte de Provincia, Bozzano completó: “Es increíble que, a esta altura, el intendente Petrecca le quiera hacer creer a los vecinos que el gobernador Kicillof discrimina a Junín. Es lamentable que insista con eso. Y también es lamentable que ponga sus intereses personales por encima de sus obligaciones”.

“Entendemos que el trabajo de un intendente es arduo y que después de nueve años en la gestión el cansancio debe pesar, pero acá estamos hablando de cumplir con las obligaciones que la sociedad de Junín le encomendó. La ausencia de Petrecca nos deja sin representatividad y eso es un acto de total irresponsabilidad”, finalizó Bozzano.

Respaldo a Petrecca

Contrariamente, la Diputada Provincial del PRO, Laura Ricchini, respaldó la decisión de los intendentes del PRO, entre ellos Pablo Petrecca, de no asistir. "No había nada que firmar, es algo que está establecido por ley y que la provincia debía enviar el 30 de abril y sorpresivamente, o no, a los municipios del PRO y algunos radicales, aún no se les depositó", aseguró la legisladora juninenses.

En este sentido, Ricchini recordó que "en diciembre del año pasado, en la legislatura, aprobamos la Ley 15.480, que es una ley que prorroga diferentes emergencias en la provincia de Buenos Aires. Y esta ley, en su artículo 32, creó el Fondo de Fortalecimiento Municipal, un fondo que, con diferentes nombres, todos los años se va creando en la legislatura para acompañar a los municipios".

"También se estableció que este fondo va a tener cuatro desembolsos, de los cuales ya hubo un primer desembolso para los 135 municipios de la provincia. Para el segundo desembolso, nos encontramos con que el gobernador quiere armar una puesta en escena puramente política, que no tiene nada que ver con la gestión o algo que establece la ley, un acto netamente político, convocando a los intendentes a firmar un supuesto convenio para el desembolso del segundo pago y en realidad no hay nada que firmar", aseguró.

Laura Ricchini explicó que "así como no fue necesaria la firma de ningún convenio para el primer pago, tampoco es necesaria la firma de un convenio para el segundo. Lo que tiene que hacer el gobernador Axel Kicillof es cumplir con lo que establece la ley y la ley establece que el 30 de abril de este año todos los municipios tendrían que tener el segundo desembolso habilitado en sus cuentas".

Para la diputada lo que hace el gobernador Kicillof es "nuevamente incumplir la ley, en primer lugar, incumple la ley porque ya pasaron dos semanas desde el momento que tendría que haber depositado los fondos, y esos fondos, Junín y otros muchos municipios no lo tienen, y, en segundo lugar, seguir discriminando a los distritos que están gobernados por otros colores políticos. No es casualidad que los distritos a los que no se les ha pagado el segundo desembolso del fondo sean distritos del PRO y algunos pocos del radicalismo, pero en su mayoría los distritos del PRO".

"Con esto no solo discrimina a los intendentes de los otros espacios políticos, está discriminando a todos los vecinos que residen en esos municipios que aportan a la provincia de Buenos Aires para tener más y mejores servicios y para vivir como se debe, y lamentablemente se encuentran con que el gobernador de la provincia los discrimina", dijo la legisladora provincial y agregó: "Ya estamos acostumbrados con este accionar del gobernador, hace algunos días, le presentamos un pedido, junto a los concejales del PRO de Junín, para que el gobernador se haga cargo de sus responsabilidades y envíe efectivos y patrulleros a Junín, porque se están necesitando, en Junín como en toda la provincia, donde la inseguridad se está complejizando, cada vez más. Hace cinco años que no recibimos nuevos efectivos y hace casi dos años que no recibimos patrulleros".

Para finalizar, Laura Ricchini sostuvo que "el gobernador Axel Kicillof plantea que la provincia no tiene fondos y coincidimos, la provincia que gobierna hace ya 5 años está en un estado de desastre, mientras tanto, decide salir a hacer campaña política partidaria con los fondos de los bonaerenses, en lugar de ocuparse de los problemas de la provincia".

"Hoy los bonaerenses le estamos pagando los impuestos para que él mande, como hizo en marzo, 80 patrulleros a Santa Fe y para que haga lo que hizo en las últimas horas, que fue llevarle 15 ambulancias a Chubut, cuando tiene hospitales sin insumos, cuando la inseguridad tiene a todos los bonaerenses en vilo, cuando los Municipios le están reclamando la necesidad de más patrulleros, él decide utilizar los fondos de la provincia, de los bonaerenses, para hacer campaña política partidaria para él mismo, pensando en las próximas elecciones", concluyó.