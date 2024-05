Se designó a Silvina D’Ambrosi como directora de la Agencia de Recaudación Junín

Luego de la creación de la Agencia de Recaudación de Junín (ARJUN), aprobado unánimemente por el Concejo Deliberante, la continúa con su proceso de funcionamiento y con el objetivo de aportar más agilidad, eficiencia y transparencia al proceso que viene llevando a cabo el Gobierno de Junín.



En continuidad con el proceso de organización, se designó a Silvina D’Ambrosi como directora de la agencia y también la creación del cuerpo de fiscalizadores, que ya se encuentra en las calles realizando un relevamiento y reempadronamiento de comercios, debidamente identificados, con el objetivo de que la comunidad los reconozca.



A propósito de esto, Lorena Linguido, secretaria de Hacienda y Finanzas del Municipio, expuso: “Luego de la creación de ARJUN en el mes de enero, lo primero que se hizo fue concretar el cambio que se estableció con la ordenanza fiscal e impositiva de este año, que tenía que ver con la creación de la boleta única, unificando las tasas de servicio público urbano y servicio sanitario. También se creó una nueva boleta".



"Siempre con el objetivo de mejorar la cobrabilidad, hacer un municipio más ágil y más eficiente en la vinculación con el vecino, fusionando áreas para que los vecinos puedan realizar sus trámites de manera más ágil y dinámica", afirmó. También agregó que "otro punto importante en los primeros pasos de ARJUN, fue el de fortalecer los beneficios impositivos que venía aplicando el Municipio, como la exención a jubilados y pensionados, la aplicación de un 50% de descuento mediante la tasa social, bonificaciones por buen cumplimiento y adhesión a la boleta digital y débito automático", detalló.



Otro de los beneficios impulsados, comentó Linguido "es el de la gratuidad en la habilitación de comercios cuyas actividades se encuentren bajo el régimen simplificado y que estén dentro de las categorías A, B, C o D del monotributo. Además los acompañamos con un descuento del 100% de la tasa de Seguridad e Higiene por el término de un año, mientras que el resto de los comercios que ya están en funciones, los del régimen general y responsables inscriptos, tienen un descuento del 10% por buen cumplimiento”.



En ese marco, Linguido también anunció que "fue designada a cargo de la dirección de ARJUN, la licenciada Silvina D’Ambrosi, una persona que ya se desempeñó como jefa de Compras y subsecretaria de Recursos Humanos, por lo cual tiene un amplio conocimiento de las áreas municipales, sus funcionamientos y articulación entre ellas”. Seguidamente, Linguido informó que “en este trabajo comenzado en el mes de enero, también concretamos la Dirección de Fiscalización e Inspección, que cuenta ya con oficina propia".



Luego, mencionó que “la directora de esta área será la Contadora Pública Nacional, Cecilia Miguel, quien viene de trabajar en ARBA y tiene un gran conocimiento en el tema de las fiscalizaciones”.



Respecto del trabajo de la dirección de fiscalización e inspección, la funcionaria comentó que "se conformó un cuerpo de fiscalizadores que comenzó a trabajar en abril y se se visitaron alrededor de 900 comercios, del microcentro, ahora están trabajando en la zona Benito de Miguel para continuar luego por otras zonas de la ciudad. En principio estas visitas tienen que ver con un relevamiento y verificación, es una visita netamente informativa y con la que se busca acercar al comercio con el municipio"



"Se les informa sobre herramientas que hoy ofrece el Municipio, cómo se tramita una habilitación, la gratuidad del mismo, en definitiva, saber qué documentación se debe presentar y todo lo que se necesita para tener un comercio en regla. Por supuesto, después vendrá una etapa de fiscalización profunda", remarcó.





Para finalizar, Lorena Linguido manifestó que "la creación de esta agencia significa un cambio enorme y su total independencia, tal como lo establece la ordenanza que la creó, llevará un proceso, el cual lo venimos transitando de manera satisfactoria".



Por su parte, Silvina D’Ambrosi, flamante directora de ARJUN, declaró: “La agencia tiene objetivos a mediano y largo plazo, incluyendo la optimización de los procesos internos mediante una reorganización y, de manera paralela, comenzar con las tareas de funcionamiento que son propias de esta dependencia”.



En continuidad, dijo que “los vecinos ya pueden ver a los fiscalizadores municipales circulando por las calles, los cuales por el principio solo cumplen tareas de relevamiento e informativas. El propósito con el tiempo es generar equidad en la recaudación tributaria que hay en Junín, para que no sea lo mismo pagar que no pagar, que no se trate con la misma vara a aquellos comercios que cumplen con la habilitación y las cuestiones de seguridad e higiene respecto a los que no”, aseguró D’Ambrosi.



Por último, mencionó que “hoy se está llevando a cabo un trabajo muy amplio, como dijo Linguido, estamos en pleno proceso de normalización, reagrupando el funcionamiento de dependencias municipales que dependerán de ARJUN, por ejemplo Obras Particulares y la Dirección de Cementerios, por lo cual el trabajo es amplio y se precisa de una gestión integral”.