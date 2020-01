Aumenta un 7% la canasta básica: habrá control on line

Sobre el filo del nuevo año, el Gobierno alcanzó el primer acuerdo de precios con supermercados y los productores. A horas de que finalice la exención impositiva para productos de la canasta básica, se pactó que el porcentaje del IVA en la leche será del 0% y en otros productos aumentará progresivamente en torno al 7%.

De esta manera, el porcentaje de impuesto al valor agregado de la leche será absorbido por las empresas, con lo cual no habrá cambios en el precio para los consumidores. En ese contexto, las partes acordaron también abrir una mesa de negociación con el sector productor durante los próximos 30 días.

Según el acuerdo, el traslado de IVA a precios será el siguiente: leche fluida 0%; pan artesanal de panadería flauta 5%, yogurt firme y sachet, entero y descremado 7%; arroz largo fino, parboil, cuatro ceros y cinco ceros 7%; azúcar 7%; pan lactal blanco en todas sus presentaciones 7%; polenta 7%; conservas de vegetales incluidos tomates en todas sus presentaciones 7%; harinas triple cero, cuatro ceros y leudante 7%; yerba con palo y sin palo 7%; mate cocido y té sin ensobrado 7%; huevos 7%; aceites mezcla y girasol 9%; pan rallado y rebozadores 10,5%

Además se informó que en los próximos días, la reducción del IVA estará disponible para los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, la AUH y los jubilados que perciban el haber mínimo.

Como parte de la batería de medidas para contener los precios, el Gobierno anticipó que se relanzará el programa de Precios Cuidados, que volverá a incluir productos de primeras marcas para transformarse así en un sistema de precios de referencia.

Vale recordar que la reducción temporaria del IVA hasta el 31 de diciembre a un grupo de productos de la canasta básica fue implementada por el gobierno de Mauricio Macri para intentar contener el impacto de la devaluación. La medida fue cuestionada ante la Justicia por la mayoría de los gobernadores provinciales, que vieron recortados los fondos de la coparticipación.

Controles

La Secretaría de Comercio Interior controlará en forma on line que los supermercados cumplan con el nuevo acuerdo de precios, que prevé aumentos de no más del 7% tras la eliminación de la exención del IVA en los alimentos.

Según fuentes de la secretaría de Comercio Interior, se utilizarán los controles on line y las inspecciones para evitar que los precios se disparen más allá de lo acordado.