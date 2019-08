Alertan que la inflación sigue alta

El panorama económico aparece sombríol para quien tenga la responsabilidad de conducir los próximos cuatro años del país, según pronostican los especialistas, que ven dificultades en la alta inflación, la bomba de las Leliq y el peso de los intereses de la deuda externa.

En ese sentido, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, subrayó que no percibe dificultades en materia cambiaria, aunque alertó que el próximo gobierno asumirá con una "inflación alta y eso es un problema".

"Si hay algún atraso cambiario, no hay una magnitud muy grande", sostuvo y al hacer referencia a 2018, argumentó que "si uno se compara con esos momentos en los que claramente hubo atraso cambiario, se ha corregido". De ese modo, insistió: "No veo un problema cambiario como hubo en esos momentos".

Según Artana, durante la administración de Mauricio Macri se llevaron a cabo algunos avances en materia fiscal. "Se ha hecho más o menos el 60 ó 65 por ciento de lo que hay que hacer. Falta un tercio y por ahí es lo más complicado", analizó.

En esa línea, destacó que quien asuma a la Presidencia "recibirá una inflación alta y eso un problema y está también el tema de cómo desarmar las Leliq en el Banco Central y cómo fortalecer las reservas que netas alcanzan de acá a la elección si las quieren usar, pero no para hacer flotación sucia cuatro años de Gobierno", apuntó.

El economista también alertó sobre el crecimiento de la deuda externa y la necesidad de generar divisas para afrontar los pagos de servicios y capital, sobre todo tras el compromiso asujmido con el Fondo Monetario Internacional.

Además, advirtió que la Argentina "hace ocho años que no crece", al tiempo que señaló que "la economía chocó con la restricción externa". Analizó que en el país "es un problema" el "deterioro de indicadores sociales hace años y este Gobierno no pudo hacer mucho" al respecto.

En tanto, remarcó que la Argentina tiene un "desafío fiscal que requiere decisión por parte del Ejecutivo y el Congreso".

Estiman que fue del 2,5% en julio

El director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, Fausto Spotorno, estimó que la inflación de julio se ubicó en 2,5% y aseguró que ve "una baja" en ese indicador.

El jueves el INDEC dará a conocer el Índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente al mes pasado, luego de que en junio los precios minoristas tuvieran un alza del 2,7% y acumularan un 22,4% en el primer semestre y un 55,8% en los últimos 12 meses.

En esa oportunidad, la inflación cumplió su tercer mes consecutivo de desaceleración desde el máximo del año de 4,8% en marzo último.

Spotorno calculó que en julio fue de 2,5% y destacó: "Vemos una clara baja de la inflación".

Sin embargo, aclaró: "Nuestra medición no es a nivel nacional como la el INDEC, por lo que puede haber alguna diferencia".

"Lo que estamos esperando es que se empiece a solidificar un proceso de baja de la inflación y una recuperación de la actividad económica. Hasta ahora, lo que vimos fue una recuperación exclusivamente en el agro y energía", puntualizó.

En diálogo con Radio Cultura, señaló: "Empezamos a ver algunos signos positivos del salario real porque notamos que en la medida en que la inflación baja, el salario real comienza a recuperarse".

Subrayó así que "lleva dos meses ganándole a la inflación" y analizó: "En la medida en que eso empiece a ceder, comenzará una recuperación en el consumo y en la economía".