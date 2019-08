Intentan derribar un bloque de piedra

Intentarán derribar con micro detonaciones controladas desde el interior de la roca, un bloque de más de 3 mil toneladas que permanece inestable en el sector de la Ruta 40 donde se produjo el derrumbe hace más de dos semanas. La decisión la tomó la empresa que realiza las obras, tras varias evaluaciones realizadas en el lugar.

Así lo informó en un comunicado Vialidad Nacional, que además indicó que el plan de trabajo contempla la utilización de un gel expansivo para luego realizar las micro detonaciones, y poder luego despejar la zona para habilitar el tránsito que permanece cortado entra las ciudades de Villa La Angostura y Bariloche.

"Se procederá a la perforación de la roca para introducir los productos que luego, con una mecha y acción de pulsador eléctrico, se activan en diferentes tiempos. El gel se utilizará sobre la roca menos fragmentada ya que debe evitarse que el gas que genera se escape por grietas, a fin de que este genere la suficiente presión desde el corazón de la roca y la fragmente", informaron este sábado desde Vialidad.

El bloque que permanece inestable en la ladera del Brazo Huemul mide 20 metros de alto, 30 de ancho, y entre 3 y 8 metros variables de espesor, por lo que el peso, según se estima, variaría entre las 3.600 y las 10 mil toneladas.

El inmenso bloque quedó inestable luego del desprendimiento de un macizo rocoso sobre el km 2094 de la RN 40, entre las ciudades de Villa La Angostura y Bariloche, ocurrido el 23 de julio pasado.

Según se informó, escaladores profesionales pudieron determinar que el bloque se encuentra desprendido de la ladera, que posee un grado de encastre en la base que no permite su deslizamiento final y que, a su vez, presenta condiciones de fragmentación en la superficie que pueden observarse.

Los primeros intentos de remoción mediante la utilización de martillos hidráulicos no resultaron efectivos dado que el bloque, que descansa en su mayor parte sobre la ladera, no permite generar un impulso con la fuerza necesaria para que caiga.

Por esto, y tras evaluar diversas opciones que aseguren la caída del inmenso bloque y además que contemplen los protocolos de seguridad que se requieren en la zona, se llegó al plan de trabajo que definitivamente hará caer el bloque y permitirá realizar las tareas de despeje de la calzada.

Según explicaron, este domingo se procedería a la perforación de la roca para introducir el gel que luego, se activará en diferentes tiempos. Para el próximo lunes se espera que una cuadrilla de la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino de Neuquén arribe a Villa La Angostura y se encargue de la manipulación y colocación de los productos que serán trasladados a la zona.

Todo esto con el objetivo que el martes y miércoles próximo se realice la remoción de los bloques y se inicien los trabajos de limpieza de la ruta, para conectar nuevamente el tránsito en la RN 40.