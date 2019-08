Smartmatic sigue, pero con veedores de la jueza Servini

La titular del juzgado federal con competencia electoral, María Romilda Servini, designó veedores judiciales para controlar la transmisión de los resultados de las primarias Paso que se realizarán el domingo en todo el país, y decidió no tratar el amparo presentado por el Frente de Todos, que solicitó el apartamiento de la empresa Smartmatic del escrutinio provisorio.

"Estamos conformes. Nosotros habíamos solicitado los veedores judiciales en nuestro escrito", señaló a su vez el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, en referencia a la presentación que realizó el gobierno nacional ante el juzgado de Servini.

En una resolución conocida ayer, la magistrada designó veedores judiciales para los comicios del domingo a personal de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación "a los fines de garantizar una mayor certidumbre a todas las agrupaciones políticas que participarán del acto eleccionario".

La jueza designa "en el cargo veedor judicial informático al director a cargo de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, como así también en el mismo cargo a los agentes que considere necesarios y que prestan servicio en la dirección a su cargo, que actuarán de acuerdo a las instrucciones que este tribunal les impartirá".

Servini destacó que las personas que se designan "poseen el conocimiento y la aptitud técnica, resultando en consecuencia idóneos para llevar a cabo las tareas tendientes a analizar las cuestiones referentes a la transmisión de los datos".

De esta manera, la magistrada hizo lugar a un pedido del gobierno nacional, que rechazó ante la Justicia las objeciones planteadas por el Frente de Todos y sugirió la designación de veedores judiciales para que presencien "todos los procesos técnicos" en el conteo de votos de las Paso del domingo.

En cuanto a la presentación del Frente de Todos, Servini resolvió que "en atención al escaso tiempo que resta entre la presentación formulada y los próximos comicios a celebrarse en el marco de las Paso, no corresponde su valoración en este estado del proceso, so riesgo de adelantar su análisis, el que deberá realizarse en la oportunidad de conocerse y valorarse las medidas de prueba solicitadas y acompañadas por las partes”.

Esta semana, el Frente de Todos había presentado ante la Justicia un amparo para que se aparte a la empresa Smartmatic.