El dólar bue comenzó la semana al alza

En una jornada marcada por la aprobación por parte del staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la octava revisión del acuerdo con la Argentina que habilita un desembolso de US$800 millones, los dólares se mantuvieron bastante estables.

El dólar blue arrancó la semana con una suba de cinco pesos y continua oscilando entre $1.040 y $1.045, como lo hizo en lo que va de mayo.

Este lunes se ofreció en la city porteña a $1.015 para la compra y $1.045 para la venta. Tras el ajuste diario del tipo de cambio mayorista, que ajustó $1,50 por los días del fin de semana, la divisa mayorista cerró a $884, con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 18,21%.

En tanto, los financieros cotizaron a la levemente a la baja, con un Volumen de liquidación que volvió a bajar respecto del viernes. El dólar MEP cerró en $1.034,91, un peso menos que el viernes y el contado con liquidación cayó a $1.075,15, unos $3,26 menos que la jornada anterior.

Las brechas así se comprimen al orden del 17% para el MEP y el 21,6% para el CCL. El valor del billete en el Banco Nación fue de $903 y en el promedio de los bancos de $922,97.

El Banco Central compró en la jornada de hoy unos US$ 101 millones sobre un volumen de oferta en el segmento de contado de US$328,16 millones.

En lo que va de mayo acumula compras por US$ 1.208 millones y desde diciembre 2023 US$ 15.932 millones. No obstante, las reservas brutas del Banco Central cayeron 35 millones de dólares hasta los US$28.325 millones.

Tras el dato de inflación que se dará a conocer este martes, que se espera sea menor al 9%, fuentes del mercado esperan que el próximo jueves en la habitual reunión de Directorio del BCRA, se decida una nueva baja de la tasa de política monetaria del orden del 5% hasta una TNA de 45%.