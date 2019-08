Dictan sentencia en el juicio contra el ex jefe del Ejército, César Milani

Alfredo Ramón Olivera, querellante en el juicio de lesa humanidad que sigue contra el ex jefe del Ejército César Milani en La Rioja, consideró que existe "un abundante cúmulo de pruebas" para que el Tribunal Oral Federal de esa provincia condene hoy al general retirado.

"Hay elementos para lograr una condena que son contundentes. Hay testimonios y pruebas documentales que fueron refrendadas por mí en diversas oportunidades.

Tenemos un abundante cúmulo de pruebas en esta causa contra Milani", señaló Olivera a Télam.

Milani, quien estuvo al mando del Ejército durante buena parte de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, es juzgado desde el pasado 3 de mayo por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo, Alfredo, durante marzo de 1977 en La Rioja.

En aquellos años, el militar retirado estaba asignado como subteniente en el batallón 141 de Ingenieros con asiento en esa provincia.

Milani está imputado de haber encabezado un grupo de tareas que secuestró a Olivera padre de su domicilio y de haber estado involucrado en la captura de su hijo, que se produjo horas más tarde en el lugar en el que trabajaba.

"Se llevó a mi padre en un allanamiento ilegal y tuvo intervención para que me apresaran a mí. A mi entender, no hay posibilidades de que Milani no sea condenado", apuntó el querellante.

Tras su secuestro, Pedro Olivera fue trasladado al Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de La Rioja, donde resultó torturado y luego, en muy mal estado de salud, fue devuelto a su domicilio por sus captores.

Sus familiares aseguraron que los abusos que padeció en su lugar de reclusión le ocasionaron daños a su salud que lo acompañaron hasta su muerte, que se produjo en 1999.

En tanto que Alfredo Ramón quedó a disposición del Poder Ejecutivo y en esa condición estuvo detenido en la Unidad Penal 9 de La Plata.