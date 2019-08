Bucca: “Creo que tenemos el mejor candidato a presidente”

Tras el cierre de la campaña electoral, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el espacio Consenso Federal, Eduardo “Bali” Bucca, dialogó con TeleJunín sobre las propuestas que tiene para encarar un país “dividido por la grieta”.

“Realmente fue un lindo cierre muy sentido, con Roberto Lavagna muy emocionado que dijo que a su edad siente que todo lo que tiene para dar es justamente para poder salvar el país y sacarlo adelante”, dijo Bucca.

“Yo creo que tenemos el mejor candidato a presidente con un conocimiento en encomia muy importante que supo tomar decisiones en un época crítica del país. La economía es una enfermedad que no le encontramos la vuelta y que le pega a la producción, empleados, jubilados y a los más indefensos”, agregó. Y continuó: “Es una oportunidad para salir de esta grieta, que profundiza el problema”

Lavagna “es una persona con experiencia, moderna en pensamiento y que tiene una posición de cómo salir adelante. Consenso Federal es un espacio robusto que quiere salir de esta posición en la que estamos los argentinos”, destacó el precandidato a gobernador.

“En la Provincia queremos modernizar el instituto a la vivienda. La gente no quiere una vivienda regalada, sino que quiere dejar de pagar el alquiler para tener la casa propia. El banco Provincia tiene una línea política que está atado al sistema financiero y no puede generar desarrollo en el interior bonaerense. En la salud carecemos de recursos humanos, lo que hace perder tiempo para la salud y la atención”, subrayó.