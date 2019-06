Sica dijo que “lo peor ya pasó” y el sindicalismo lo cruzó duro

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sostuvo que "el peor momento de la crisis" ya pasó, mientras advirtió que la incertidumbre electoral "castiga fuerte desde el punto de vista del Riesgo País", pero el secretario general de la CGT, Carlos Acuña, salió a cruzar duramente esas afirmaciones, al asegurar que la Argentina está "cada día peor" y que no ve reactivación económica.

El funcionario nacional aseguró: "El peor momento de la crisis ya lo pasamos. Estamos entrando en la etapa en la que empezamos a ver signos de recuperación", mientras señaló que "como mueren empresas, nacen empresas".

En ese escenario, Acuña criticó: "Me gustaría vivir en el país que dice que vive él", al tiempo que argumentó que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la Argentina".

Las declaraciones de Sica

"El peor momento de la crisis ya lo pasamos. Estamos entrando en la etapa en la que empezamos a ver signos de recuperación", destacó el ministro, quien señaló que "como mueren empresas, nacen empresas". Sin embargo, aclaró: "No es un consuelo porque hay que trabajar sobre aquellas que están teniendo problemas".

En ese sentido, resaltó: "Tenemos que recuperar el dinamismo de la creación de empleo", mientras aseguró que su gestión busca "dar un panorama de certidumbre".

"Estamos en un año en el que la incertidumbre electoral nos castiga fuerte desde el punto de vista del Riesgo País porque con las condiciones macro que hoy tenemos, debería ser más bajo", remarcó y evaluó que el "tipo de cambio es competitivo".

Al ser consultado respecto de las elevadas tasas de interés, señaló que "esta tasa es de compromiso para estabilizar la macroeconomía", mientras que analizó que "con una macro inestable tampoco se puede producir. Hubiese sido mucho peor".

Además, insistió: "Estas tasas nos están garantizando y permitiendo que en poco tiempo podamos tener una macro más equilibrada y más firme".

"Tener economías que cada tres años quiebran te llevan a súper devaluaciones, caídas o recesiones importantes e impiden que un empresario pueda crecer. Lo único que hace es mantenerse y buscar la forma de ganarle a la crisis", argumentó el funcionario.

“Primero era el segundo semestre, después los brotes verdes. Luego, el túnel y la luz. Escuchar que lo peor ya pasó, es más de lo mismo. No pasó nada. Estamos cada día peor. No veo que nada se reactive".

La respuesta gremial

Carlos Acuña salió con los tapones de punta a refutar las afirmaciones de Dante Sica, cuando dijo que “el peor momento de la crisis ya pasó”. El secretario de la CGT resaltó que “esto lo escuché varias veces. Primero era el segundo semestre, después los brotes verdes. Luego, el túnel y la luz. Escuchar que lo peor ya pasó, es más de lo mismo. No pasó nada. Estamos cada día peor. No veo que nada se reactive".

Advirtió que "los comercios tienen las persianas bajas y las pymes están fundiéndose mientras la industria nacional también". Consideró que el poder adquisitivo "se pierde porque los productos de primera necesidad y consumo masivo aumentan más del 100 por ciento y el sueldo sube, en algunos casos, un 30% ó 40%". "El mayor consumo está en lo popular, lo que comen los hogares argentinos todos los días", insistió el triunviro de la CGT.

En tanto, al ser consultado respecto de la posibilidad de poner en marcha una nueva medida de fuerza, indicó que "en este momento hay que ver qué es lo que conviene más para seguir adelante y que no se perjudique a los trabajadores".

Analizó que "si se recupera el salario, se recupera el consumo y si se recupera el consumo, se recupera la producción, que son puestos de trabajo. Todo eso hace que mejore la situación interna".