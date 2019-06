Alberto Rodríguez Saá logró en forma clara la reelección en San Luis

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá que fue con la boleta de Unidad Ciudadana alcanzó ayer la clara reelección en la provincia de San Luis aunque la gran sorpresa de la jornada electoral fue que su hermano Adolfo quedó en tercer lugar y Claudio Poggi, un aliado del oficialismo nacional se ubicó segundo.

Escrutado el 65,6% de los votos escrutados, el Frente Unidad Justicialista de Alberto Rodríguez Saá obtenía el 42,39% de los votos mientras que la Alianza San Luis Unidos del macrista Claudio Poggi, ex gobernador aliado a los Rodríguez Saá se mantenía en segundo lugar con el 35% de los votos y Adolfo Rodríguez Saá obtenía un magro 21,47% del total de los sufragios.

Así, el actual gobernador se mantendrá en el poder por un nuevo período y en la pelea de los hermanos Rodríguez Saá intervino el aliado a Cambiemos que gobernó San Luis en el 2011 pero que luego se distanció del peronismo puntano para abrazar al macrismo.

En la Casa Rosada hubo festejos por los resultados obtenidos por Poggi casi como una elección ganada porque creen que con la base electoral que obtuvo Macri tendrá posibilidades allí de hacer una buena elección en octubre.

Desde temprano, el ex gobernador de San Luis y ex presidente interino, Adolfo Rodríguez Saá, reconoció su derrota. El senador, candidato a gobernador por el Frente Juntos por la Gente, dijo: “No sé qué más pudimos hacer en esta campaña. Estoy decepcionado pero muy agradecido al pueblo de San Luis”, afirmó.

Apenas pasadas las 10, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, se acercó hasta la escuela Bernardino Rivadavia para emitir su voto.

En la vereda de enfrente su hermano y contrincante, Adolfo Rodríguez Saá, emitió su voto en la escuela Eriberto Mendoza de Potrero de los Funes, donde también destacó la “gran afluencia de votantes” y calificó la jornada como una “fiesta de la democracia”.

Poggi, gobernador de San Luis entre 2011 y 2015 y un aliado de Macri en San Luis, calificó de “día histórico”, en el que “la esperanza va a vencer a la desesperanza”, al festejar los buenos datos obtenidos.