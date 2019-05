La CGT se reúne con funcionarios del FMI

La mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT), que lideran los dirigentes Héctor Daer y Carlos Acuña, recibirá el lunes la visita de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encuentran en el país.

El encuentro fue confirmado por el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) e integrante del cuerpo cegetista, Roberto Fernández, quien precisó que la reunión será en la sede de la Unión Obrera de la Construcción.

Fernández manifestó que en el encuentro con los representantes del organismo, “además de destacar nuestra preocupación por el endeudamiento, plantearemos la necesidad de una refinanciación a largo plazo, a raíz de la grave situación que vivimos, ya que un país que no genera dólares no puede pagar dólares”.

Fernández insistió en que “la única manera” de salir de la crisis por la que atraviesa el país es “a través de una coalición de varios sectores de la sociedad”, y tras reiterar su apoyo a la precandidatura presidencial del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, precisó que “en esa coalición deben estar todos para generar políticas de Estado que nos ayuden a salir”.

Al respecto, abogó por “salir de la injusticia en la que vivimos y pasar a un estado de derecho real, donde todo los ciudadanos tengamos acceso a todos los derechos, y no solo unos pocos”.

Fernández informó que el martes, a partir de las 14, se reunirá el consejo directivo de la CGT en la sede de Azopardo 802, y que el orden del día contempla dos temas. "el análisis de la situación social y la beatificación de Eva Perón”.

Sobre si existe la posibilidad de convocar un paro general durante este mes, como reclaman algunos dirigentes gremiales, Fernández sostuvo que “siempre está latente una medida de fuerza, porque el mundo trabajador no ve ningún avance que contemple sus reclamos”.