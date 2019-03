Subió el dólar y también la tasa, que vuelve a casi el 60%

El dólar borró la baja inicial que lo llevó a caer hasta 80 centavos ayer por la mañana y terminó 10 centavos arriba, en una rueda en la que el Banco Central mantuvo el sistema original de una única subasta de Leliq y la tasa trepó hasta quedar a un paso del 60%.

Otra vez, la suba se aceleró sobre la media hora final, luego de conocerse los resultados de la licitación de letras en la que la tasa quedó al 59,86%, contra el 57,91%.

A diferencia del viernes -cuando desdobló en dos la licitación- el Bcra efectuó subasta de Letras de Liquidez a 7 días de plazo por $185.727 millones, tras haber anunciado $160.000 millones, en un día que vencían $153.344 millones, lo que implica una contracción de $2.383 millones.

El dólar mayorista cerró con un alza de 10 centavos en el Mulc, hasta los $41,30, luego de haber perdido 80 centavos en el arranque. En las pantallas del Banco Nación (BNA), el billlete también sumó 10 centavos y finalizó a $42,30.

El promedio entre bancos que realiza el Bcra arrojó una suba de apenas 3 centavos al colocar el billete en los $42,29.

El volumen operado fue bajo -cayó un 4%- y tocó los USD 572,823 millones en contado, mientras que en futuros MAE se hicieron USD 10,30 millones.

“El volumen sigue siendo bajo, esto refleja que no estamos ante un escenario de corrida, pero obviamente la escasa demanda es acompañada por aún una más escasa oferta”, indicó el analista financiero Christian Buteler.

Sin embargo, destacó que “el movimiento natural parece ser hacia arriba”.

“Hoy alguno se apresuró pensando que iba a bajar más, tal vez por el contexto internacional, y el triunfo de ayer en Neuquén y le salió mal. La noticia de Córdoba no cayó bien y lo político empieza a ser cada vez más relevante. Sea como sea, el movimiento de hoy no estuvo bueno”, agregó.

Diego Falcone de Fondos Cohen consideró que “el Bcra ya hizo lo suficiente en cuanto a achicar el diferencial entre tasa máxima y promedio, se está absorbiendo muchísimo y eso tarde o temprano va a terminar traccionando”.

“El dólar operó mucho y fuerte a la mañana y después en el resto del día empezó a subir, alguien quiso pagar y se encontró con que no había vendedores. La situación está normalizándose, no hay batalla ganada, creo que está encaminada”, remarcó.

Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, planteó que “los ingresos de divisas por exportación cerealera apenas alcanzan los USD 60 millones diarios, lo que representa apenas un 10% del promedio operado en este mes de marzo”.

“Es evidente que no alcanza para cubrir los egresos de giros al exterior por pagos de importaciones ni de los inversores que cambian de moneda de sus portfolios”, remarcó.

Las monedas de la región volvieron a mostrar malos números. En el mercado, advierten que las monedas de América Latina podrían cotizar a la baja esta semana si los inversores evitan los activos de riesgo, en un contexto de temor a una desaceleración económica mundial.

El peso argentino lidera la debilidad de 2019 entre las monedas emergentes, con una depreciación del 8,5%.