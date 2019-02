Procesaron a D’Alessio por extorsión y asociación ilícita

El falso abogado Marcelo D’Alessio fue procesado con prisión preventiva por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como miembro de una asociación ilícita y coautor de extorsión en perjuicio del empresario Pedro Etchebest.

Además se le trabó un embargo por 10 millones de pesos. En la misma resolución, Ramos Padilla instó al fiscal de la causa, Juan Pablo Curi, a que amplíe el requerimiento de instrucción, y pidió al procurador general Eduardo Casal que proceda a investigar y sancionar al fiscal Carlos Stornelli. D’Alessio está acusado por haber extorsionado en nombre de Stornelli al empresario agropecuario Pedro Etchebest, para que este no quedara incriminado en la causa de los cuadernos de las coimas, a cargo del fiscal y del juez Claudio Bonadio. Dijo tener vínculos con el fiscal de la causa y le exhibió a Etchebest supuestas declaraciones en el expediente de los cuadernos que lo involucraban. D’Alessio le pidió 300.000 dólares al empresario con el argumento de que, por su vínculo con el fiscal, lo dejaría afuera de la investigación. Stornelli admitió conocer a D’Alessio pero se desvinculó de todas las acusaciones y dijo que se trataba de un “enfermo psiquiátrico”.

Detención a ex comisarios

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó detener a dos ex comisarios que habrían participado de las extorsiones.

Se trata de Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, ex jefes de la Policía Bonaerense, quienes habían sido acusados por D’Alessio de haberle encomendado la extorsión, tal como declaró ante un juez de instrucción porteño en el marco de la tramitación de un “hábeas corpus” porque dijo que temía por su vida.