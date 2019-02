El jueves darán a conocer el veredicto en el juicio por el atentado a la Amia

El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer este jueves el veredicto en el juicio oral por el encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia, en el que están acusados el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex jefe de la Side Hugo Anzorreguy, entre otros.

El tribunal citó para el jueves a las 11 a Menem y a Anzorreguy para que digan sus últimas palabras. Son los únicos de los acusados que restan para completar con esta etapa del juicio que es la última. Por lo tanto, después los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel deberán deliberar y dar el veredicto en un horario que definirán ese mismo día.

Tanto Menem como Anzorreguy tienen problemas de salud y la expectativa está en si se presentarán el jueves en los tribunales de Comodoro Py.

En el juicio se analiza el encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia -ocurrido el 18 de julio de 1994- en el que murieron 85 personas y 151 resultaron heridas, de parte de las cabezas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, quienes tenían la obligación de dilucidar el caso.