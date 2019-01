Lifschitz y Stolbizer rechazaron sumarse a Cambiemos

Luego de que el diputado nacional porteño Martín Lousteau deslizara que la alianza oficialista se ampliaría con la apertura a sectores progresistas, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, rechazó sumarse a Cambiemos, al igual que la referente del GEN, la ex diputada Margarirta Stolbizer. El mandatario santafesino insistió con que su partido tiene “una posición crítica” con la coalición gobernante.

Lifschitz, con sus declaraciones, cruzó así la postura del diputado de Evolución Martín Lousteau, quien planteó la posibilidad de ampliar la alianza gobernante con sectores del socialismo y el progresismo.

Este miércoles, Losteau, en declaraciones publicadas, planteó la necesidad de ampliar Cambiemos, y consideró que, mientras “el PRO es la derecha” de la coalición gobernante, él tiene “mucha afinidad con (Miguel) Lifschitz y con (la titular del GEN, Margarita) Stolbizer, que no están dentro” de esa alianza.

Ambos, junto con Ricardo Alfonsín, según Lousteau, tienen “una visión ética del Estado, una experiencia de gestión en el caso de Miguel, una buena valoración popular. Son actores que pueden enriquecer Cambiemos y yo me siento mas cerca de ellos que del PRO”, insistió Lousteau.

Sin embargo, Lifschitz insistió con que “claramente tenemos una posición critica respecto a Cambiemos y estamos queriendo competir en 2019 con una alternativa superadora de la grieta”.

La ex diputada nacional y referente del GEN, Margarita Stolbizer, descartó también integrarse a la alianza Cambiemos porque “la (actual) coalición de gobierno, no cree en la política ni en el Estado, ha rechazado un pacto social, y no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales”.

Stolbizer salió así a rechazar la idea planteada por el diputado Lousteau.

“No podemos ser parte de Cambiemos porque la coalición de gobierno (liderada en exclusiva por el PRO), no cree en la política ni en el Estado; ha rechazado un pacto social y no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales”, sostuvo el GEN en un comunicado, que incluye fuertes críticas a la gestión de Mauricio Macri y al kirchnerismo también.

A su vez, Lisfschitz días atrás planteó que es “necesario construir una tercera alternativa” de cara a las elecciones presidenciales del año que viene y propuso a Roberto Lavagna como “una de las pocas figuras que puede ser síntesis de distintas expresiones políticas”. En tanto que el GEN también dejó en claro que “nunca” podría compartir una coalición junto con Cristina Kirchner.