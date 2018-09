En el acto, la CTA advirtió: “Estaremos en la calle hasta que cambie la política económica”

Cerca de las 16 dio inicio el acto previsto en el centro porteño, en la antesala del paro general convocado para mañana. Desde temprano una amplia columna de manifestantes de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), más la CTA Perón, de Ricardo Peidró, avanzó hacia el centro porteño custodiados por fuerzas de Gendarmería, para sumarse al acto central que se llevó adelante en Plaza de Mayo.

En ese marco, Hugo Yasky, de la CTA, dio un fuerte discurso en el que expresó: "El Gobierno tiene que entender que los trabajadores y las trabajadores vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica".

Y agregó: "Esos que en Washington venden a la Argentina, a Brasil y a la región como el patio trasero. No. Este no es el patio trasero. Esta es la región que tuvo a San Martín y a Simón Bolívar. No vamos a volver a ser colonia, ni nos van a entregar como si fuéramos simplemente un botín de guerra. Vamos a reivindicar nuestros derechos".

Más adelante, Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, indicó: "No es cierto que la única alternativa es aceptar estos gobernantes y al FMI. Mentira, se puede hacer otra cosa. Hay que convencer a nuestro pueblo que hay otro camino". Y advirtió que "no alcanza con un paro. O se cae este modelo económico o estos tipos dejan el gobierno".

El grueso de las columnas transitaron sobre el puente ocupando el ancho de las dos manos –sentido a la provincia de Buenos Aires y a Capital-, lo que generó que el puente se mantenga cerrado al tránsito vehicular.

En el inicio de la marcha, se registraron disturbios leves antes de subir al Puente Pueyrredón, cuando los movimientos sociales que se concentraron en la estación Avellaneda comenzaron a llegar y se encontraron con efectivos de Prefectura e Infantería que les impedían el avance.

Tras de más de tres horas de negociación hubo un principio de acuerdo para que las columnas puedan avanzar hacia Capital, pero sin realizar el acto previsto sobre el puente. Daniel Menéndez, referente de la agrupación Barrios de Pie, manifestó al hablar con la señal televisiva TN: "Ojalá podamos manifestarnos en paz...Los reclamos tienen que ver con el impacto social de las políticas económicas. Hay que declarar la emergencia alimentaria y abrir un diálogo genuino".

Al margen de esta amplia columna que avanzó desde el sur, miles de manifestantes estuvieron apostados sobre la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, en el centro porteño, donde ahora distintos dirigentes brindan sus discursos.

En todo el país

En tanto, empleados públicos, docentes y agrupaciones sociales encabezaron hoy diversas marchas, piquetes y montaron ollas populares en Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén y Entre Ríos y hasta asaron chorizos a la parrilla en Mar del Plata en la primera jornada del paro de 36 horas organizado por los gremios que responden a la CTA. Las manifestaciones se concentraron en las calles céntricas de las distintas capitales de provincia y algunas contaron con bloqueos al tránsito de vehículos, como el caso de Neuquén, donde los trabajadores del Instituto de Agua Pesada se instalaron en un puente sobre la ruta nacional 22 y en una rotonda de la Ruta 7.

En todos los casos, los gremios docentes abandonaron sus tareas a las 12 de hoy y participaron de las movilizaciones en las distintas localidades junto a otros sindicatos y representantes del Movimiento de Agrupaciones Clasistas del Frente de Izquierda y manifestantes de los movimientos sociales como Barrios de Pie o CTEP que rechazan ajustes y el acuerdo con el FMI. En la ciudad de Mar del Plata, la parrilla con más de 50 chorizos que montó el sindicato de empleados de maestranza y del casino en defensa de sus fuentes laborales contrastó con las ollas populares donde hervían guisos los representantes de Barrios de Pie junto a gremialistas estatales, docentes y judiciales en torno a la universidad o la municipalidad local.

En Entre Ríos, la Multisectorial de los Trabajadores marchó hacia la casa de gobierno con diversas consignas y fue encabezada por el diputado nacional Julio Solanas, entre otros ex legisladores y ex funcionarios, donde se repitieron las consignas contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los recortes en el Presupuesto 2019.

En Chaco, también los gremios estatales y docentes como Atech y Sitech marcharon junto a camioneros hacia el Superior Tribunal de Justicia donde se esperaba la presencia del gobernador Domingo Peppo en un acto, en el marco de una movilización que buscó demostrar la “unidad de los trabajadores” y en rechazo a las políticas del gobierno nacional.

En Santa Cruz, los docentes de ADOSAC se plegaron a la huelga pero con un paro por 48 horas en rechazo al aumento del 12 por ciento que ofreció el gobierno provincial y marcharon junto a empleados públicos, trabajadores de la salud y de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

A su vez, en Córdoba, los recolectores de residuos, docentes y empleados de la empresa de energía marcharon junto a organizaciones sociales por las calles del centro hasta concentrarse frente al shopping Patio Olmos.

En Rosario, una marcha se extendió desde la plaza 25 de mayo hasta la sede local del Gobierno provincial y afectó también la zona de las peatonales, mientras otra movilización integrada por movimientos sociales se ubicó sobre la calle Córdoba y un grupo se concentró frente a la sede de Vialidad.

En Jujuy, los manifestantes estatales y municipales marcharon hacia la Plaza Belgrano para manifestarse frente a la Casa de Gobierno en reclamo de aumento salarial.