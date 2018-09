Cumbre en Olivos: Macri quiere poner a Prat Gay en la Cancillería

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, seguirá en el cargo pese a las versiones que indicaron que el presidente Mauricio Macri intentó reemplazarlo por el economista Carlos Melconian. En la residencia de Olivos, la plana mayor del Gobierno buscaba concluir esta tarde los cambios en el Gabinete y las medidas que presentará mañana ante la severa crisis económica.

En ese marco, el presidente Macri le pidió al ex ministro Alfonso Prat Gay que asuma como nuevo canciller debido a sus contactos con el mundo de las finanzas a nivel internacional, donde el Gobierno necesita ahora aceitar los vínculos para no padecer más embates cambiarios como la corrida del dólar de la semana pasada. Prat Gay todavía no confirmó su aceptará el ofrecimiento.

En caso de que lo aceptara, el actual canciller Jorge Faurie seguirá en el Gobierno pero como asesor, a cargo del armado de la reunión del G20, que se desarrollará en noviembre próximo. Melconian, por su parte, habría puesto condiciones difíciles de cumplir para Macri, ya que en su visión la administración de Cambiemos debe tener un ministro de Economía con poderes plenos.

Esa postura choca con la continuidad de Marcos Peña como jefe de Gabinete, aunque Macri podría recortar el poder de este funcionario, despidiendo a su vicejefe Mario Quintana y reubicando a Gustavo Lopetegui –también de la JGM- en otro sector del Gobierno. Ambos fueron defendidos esta tarde por Elisa Carrió, quien no está en Olivos pero apeló a su cuenta de Twitter.

A la quinta presidencial fue convocado, en tanto, el ex senador Ernesto Sanz, a quien Macri podría ofrecer la cartera de Defensa. También fueron vistos en Olivos el presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) y los jefes parlamentarios Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado).

En la quinta presidencial también tomaban parte este domingo de las deliberaciones la gobernadora María Eugenia Vidal, su jefe de Gabinete Federico Salvai y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, informaron a EL DIA fuentes oficiales.

Todos estos movimientos tienen lugar en la previa de los anuncios del Gobierno previstos para mañana, tanto en materia económica como de integración del Gabinete, que harían Macri por medio de un mensaje y Dujovne en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.