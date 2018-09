Alimentos subirán más del 12%

El dueño de la cadena Maxiconsumo, Víctor Fera, sostuvo que "no puede haber desabastecimiento" de artículos alimentarios por la devaluación del peso, mientras estimó que, si el dólar se mantiene en los valores actuales, el incremento en los productos se ubicará entre "12 ó 13 ciento".

Así lo sostuvo luego de que el billete verde finalizara la semana a 37,99 pesos y cerrara agosto con un avance de 35,5 por ciento.

"Habrá un aumento de precios de entre doce y trece por ciento a lo largo del mes, si el dólar queda así", estimó y aseguró que "hay abastecimiento".

En ese sentido, el también dueño de la marca Marolio, indicó: "Soy un gran crítico, pero tengo que decir la verdad. No puede haber desabastecimiento".

Destacó que el viernes creció de manera marcada la venta de aceites al argumentar que tras la suba del dólar, "la gente se desesperó".

Además, criticó a los empresarios que buscan "asustar a la población".

"Con corregir cuatro o cinco artículos o diez se puede abastecer al mercado. No se puede ganar toda la vida", señaló.