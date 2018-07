Llega Lagarde: reunión con Macri y participación en G20

En el marco de la tercera Cumbre de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de países del G20, hoy arribará al país la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, y en su agenda local prácticamente ya no queda un hueco.

El presidente Mauricio Macri recibirá a la directora gerente del Fondo, y se prevé que ambos mantengan un encuentro, con cena incluida, en la Residencia Presidencial de Olivos.

Por el lado del Ejecutivo, del encuentro participarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Luis Caputo. Por su parte, Lagarde estará acompañada del Primer Subdirector del FMI, David Lipton; el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el jefe de la Misión para la Argentina, Roberto Cardarelli.

La abogada francesa aprovechará además su visita para supervisar con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la reducción del déficit que deberá seguir la Argentina tras el salvataje negociado con el organismo multilateral.

Lagarde participará mañana y el domingo en las actividades del evento, y contará con un dispositivo de seguridad especial, ya que su visita despertó especial interés por parte de los grupos opositores, que llamaron a movilizarse en las cercanías del centro de exposiciones de Buenos Aires. Aunque todavía no está confirmado, se espera que el bparticipe el domingo de las reuniones del G20.

En este marco, Dujovne y Lagarde ofrecerán el sábado, desde las 9.30, una conferencia de prensa conjunta en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires (CEC).

Mauricio Macri pronunciará unas palabras como cierre del encuentro.

Luego, en el mismo centro de exposiciones, el mandatario recibirá desde las 15.30, por separado, al ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larrain; el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin.

En tanto, referentes de movimientos sociales, dirigentes sindicales de la CGT y la CTA, referentes del kirchnerismo y diputados opositores firmaron una carta abierta a Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, en la que “repudian” el acuerdo con el organismo y califican la deuda contraída como “odiosa o execrable”. Al mismo tiempo, el documento señala que el crédito Stand By y sus condiciones no fueron aprobadas ni discutidas en el Congreso nacional, y advierten que impulsarán su revisión judicial. Entre los principales nombres que respaldaron la carta se destacan las figuras del bloque kirchnerista en b: Máximo Kirchner, Agustín Rossi y Axel Kicillof. También figuran otros diputados de la oposición, como Felipe Solá, Victoria Donda y Daniel Arroyo.