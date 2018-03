Liberan a Baratta y dictan falta de mérito para De Vido

La Cámara Federal porteña dictó ayer la falta de mérito para el detenido ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, y para el ex funcionario de esa cartera, Roberto Baratta, quien recuperará su libertad, en una causa por la compra de buques con gas licuado.

La decisión la adoptó el tribunal por dos votos contra uno. Aunque los jueces Jorge Ballestero y Martín Irurzun se inclinaron por la falta de mérito de los dos ex funcionarios, el desaforado diputado nacional del FPV continuará detenido porque se le dictó la prisión preventiva en otra causa, donde se investiga un presunto caso de desvío de fondos en la mina de Río Turbio. Baratta recuperará su libertad en las próximas horas, según se prevé. El Nº 2 del ex ministro fue detenido el 19 de octubre pasado por orden del juez federal Claudio Bonadio en su domicilio del barrio porteño de Belgrano.

Así, Cámara Federal revirtió la sentencia de Bonadio y exculpó a los ex funcionarios kirchneristas.