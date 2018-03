Macri anunció proyecto de ley para promover equidad de género

El presidente Mauricio Macri aseguró que está “comprometido con el sueño y el futuro de la mujeres” que “necesitan libertad para ser dueñas de sus vidas”, al encabezar ayer el acto central por el Día Internacional de la Mujer, en el Centro Metropolitano de Diseño. “Estamos viviendo un tiempo de cambios profundos y tenemos la oportunidad de contribuir desde nuestro lugar”, señaló esta mañana el Presidente. En ese marco adelantó que presentarán un proyecto de ley para promover la igualdad de género.

El proyecto contempla licencias de 10 días por violencia de género, extensibles a otros 10 días más, y licencia por paternidad de 15 días, entre otras medidas de equidad de género y fomento de la paridad salarial.

Al presidir el acto, Macri ratificó su “compromiso absoluto” para avanzar en la “igualdad de género y de oportunidades entre las mujeres y los hombres”. Y llamó a terminar “para siempre” con la violencia hacia las mujeres, poniendo eje en la educación de las nuevas generaciones.

La ceremonia contó con la participación de diputadas y senadoras nacionales, legisladoras porteñas, emprendedoras y representantes de cooperativas.

“No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas. El salario igualitario tiene que ser una realidad en todo el país”, sentenció el mandatario frente a María Eugenia Vidal, gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, la primera dama Juliana Awada, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez. El presidente también se refirió a las licencias por fertilización asistida, por adopción y por paternidad: “Queremos ampliarlas. Queremos estar ahí cerca en estos primeros días. Esto también es fundamental si queremos avanzar hacia una crianza realmente compartida”.

Si bien no se refirió al aborto y en el pasado se mostró en contra del mismo, el mandatario fue claro en su discurso y afirmó, en lo que parece ser el espíritu reinante hoy en el Gobierno, que “todos estos temas tienen que ver con lo más valioso que las mujeres deben tener: libertad. Libertad para elegir. Libertad para ser dueñas de su vida”.