Echegaray y Minnicelli fueron involucrados en maniobras de lavado de dinero

PRÓFUGO

Prófugo y con pedido de captura en una causa por lavado de dinero, el ex dueño de Tiempo Argentino y Radio América rompió el silencio e involucró a varios ex funcionarios K en las maniobras ilegales por las que es investigado. Mariano Martínez Rojas habló desde los Estados Unidos con varios medios porteños y dijo que si se presenta en la Argentina corre riesgo de que lo maten.

Martínez Rojas mencionó en sus acusaciones al ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno (y en especial a su esposa, la escribana Marta Cascales), a empleados del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, a funcionarios aduaneros y hasta a la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien, dijo, nunca vio pero que “estaba al tanto de todo”.

También habló del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y del cuñado de Julio De Vido, Claudio Minnicelli, detenido a principios de mes después de estar nueve meses prófugo en la causa conocida como “La mafia de los contenedores”.

La semana pasada el juez en lo penal económico porteño Gustavo Meirovich ordenó la captura del empresario, investigado en una causa por presunto lavado de dinero a través de 56 empresas fantasmas por las que se fugaba plata al exterior.

La maniobra por la que se investiga a Martínez Rojas es a partir de un grupo de personas que simulaban importaciones durante el kirchnerismo, en plena vigencia del cepo cambiario. Compraban dólares a precio oficial para operaciones que finalmente no se hacían y luego giraban las divisas al extranjero.