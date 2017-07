El Presidente reconoció que el cambio todavía no llegó a todos los argentinos

NUEVO CENTRO DE TRASBORDO

El presidente Mauricio Macri defendió este lunes la necesidad de "batallar contra la injusticia, la resignación y la corrupción" que alejó a los argentinos de "mejoras concretas", al hablar en la inauguración del centro de trasbordo del partido de La Matanza junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la intendenta local Verónica Magario, entre otros asistentes.

El Presidente reconoció que el proceso de transformación encarado por su Gobierno "es un trabajo que va a llevar años", pero destacó que lo importante es que "ya comenzó y que hay hechos concretos que lo refuerzan. Entendemos que ese cambio todavía no llegó a todos los argentinos", dijo, y destacó el compromiso de los integrantes de su Gobierno que "se levantan todos los días pensando en cómo acelerar ese cambio".

Durante su discurso, el jefe de Estado hizo referencia a comentarios de vecinos de esa zona del Suroeste del Gran Buenos Aires, y dijo que uno de ellos le había señalado lo costoso que era levantarse a las cuatro de la mañana y no saber dónde tomar un transporte público. Por eso, remarcó que con el Metrobus "se está organizando todo de otra manera y la gente puede tomar su transporte" sin problemas.

Además de Vidal y Magario, a quien durante su discurso Macri le agradeció su colaboración, acompañaron al Presidente el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y los precandidatos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires a senador Esteban Bullrich; y a diputados Graciela Ocaña y Héctor "Toty" Flores.

Previamente habló sobre los beneficios que traerá a los pasajeros el nuevo centro trasbordador de La Matanza que posibilitará reducir el tiempo de viaje.

"Como ingeniero siempre me apasionaron las obra porque las obras son las que transforman la realidad para bien", dijo Macri y agregó: "Me emociona saber los miles de matanceros que no tendrán que cruzar más en el barro, sin un refugio, en la oscuridad" entre otros inconvenientes y los colectiveros que ya utilizan el Metrobus hace dos meses en La Matanza comprueban que es "el mejor sistema de transporte, seguro, tranquilo". Mencionó que, además, se colocó un destacamento policial para dar seguridad.

El nuevo sistema, agregó Macri, permitirá que "la relación con el pasajero sea distinta, que tiene 30 minutos que se ahorran; sabemos que esa transformación es importante, que cada cambio le cambia la vida a miles, decenas de miles", agregó.