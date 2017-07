Discuten subir impuestos a alimentos no saludables

ECONOMÍA

El Gobierno nacional reunirá en los próximos días a representantes de los ministerios de Salud, Hacienda y Agroindustria, con el sector académico y las cámaras que nuclean a la industria de la alimentación con la idea de consensuar directrices que, "en base a información científica", guiarán tanto la nutrición de los argentinos como así un negocio que genera millones de pesos y miles de empleos. En el sector trabajan 500.000 personas que generan exportaciones por $ 26.000 millones.

La directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Verónica Schoj, confirmó al diario La Nación que en esa comisión específica, creada el año pasado pero sin resultados concretos tras dos encuentros, se discutirán cuatro temas: el rotulado frontal de los alimentos altos en azúcar, grasas o sodio; el marketing de los alimentos "no saludables", la regulación de los ambientes escolares y la política fiscal "para desestimular el consumo".

La idea es tener un documento a fin de este año para, a través de una ley integral o de varios proyectos, lograr "amesetar" los números de la obesidad infantil, que afectan a 1 de cada 3 chicos.

En otra dependencia del Gobierno confirmaron que en todo el mundo se discute si "aquello que hace mal" debe tener más impuestos. El ejemplo referido en esta dependencia como en Salud fue México, que decidió subir las alícuotas a las bebidas azucaradas.

"Es verosímil pensar que el oficialismo o la oposición puedan enviar un proyecto así al Congreso", estimaron. "Igualmente, esto no implica que la carga tributaria total sea más alta para ese sector, porque todos van a salir ganando tras la reforma tributaria. Eso sí, puede ser que tengan alícuotas más altas que el agua mineral", indicaron dejando en claro que el asunto aún no está definido.