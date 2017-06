Garavano denunció la “metodología violenta”

CAMPAÑA 2017

El ministro de Justicia, Germán Garavano, denunció que ayer fue increpado por trabajadores durante una visita al predio de la ex ESMA, donde se realizó la apertura del Eje Derechos Humanos del Programa Justicia 2020, en medio de un reclamo salarial de estatales que derivó en forcejeos, empujones, gritos y versiones contrapuestas sobre los hechos.

Garavano repudió la “metodología violenta” de trabajadores del Ministerio de Justicia nucleados en ATE que, según afirmó, lo increparon durante una visita que realizó al edificio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en reclamo de una mejora en sus salarios.

"Ayer, durante la apertura del Eje de Derechos Humanos del Programa Justicia 2020 en la ex ESMA, representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) interrumpieron de forma violenta el acto", señaló Garavano en el comunicado difundido a través de redes sociales.

El funcionario del Gobierno nacional agregó que "durante la presentación, miembros del gremio -entre insultos, forcejeos y empujones- me increparon, pretendiendo interrumpir el acto, que luego continuó".

Garavano encabezó una charla sobre el programa Justicia 2020 en el salón Frondizi de la ex ESMA, junto al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y el ex ministro de Justicia del Gobierno de la Alianza y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra.

A la salida, el funcionario del Gobierno nacional fue abordado por un grupo de manifestantes que, entre otras frases, le gritaron: "Este es el hambre al que vos sometés a nuestros compañeros, ganan diez lucas".

En respuesta a las demandas de los manifestantes, Garavano les propuso "trabajar la vía del diálogo para el planteo de reclamos, en lugar de recurrir a ésta metodología. Nada justifica la violencia".

“Daños agravados”

A su vez, la Fiscalía General de la Ciudad anunció la apertura de una investigación "por los delitos de daños agravados y diversas contravenciones", tras los incidentes ocurridos durante la visita del ministro Garavano al predio de la Ex Esma.

El Ministerio Público de la Ciudad difundió un comunicado en el que sostuvo que se "imputó a los presuntos responsables de las agresiones sufridas por el Ministro de Justicia de la Nación", aunque no aclaró de quiénes se trataba.

"En estos momentos se están recabando las evidencias necesarias, como declaraciones a testigos y filmaciones de los sucesos para poder convocar a los responsables a declaración indagatoria", sostuvo el fiscal Mauro Tereszko.