Pequeños productores abandonan la actividad

Un balance crítico del sector porcino indicó que en 2018 unos cuatro mil productores abandonaron la actividad, lo que preocupa al sector. "Que el año 2018 fue difícil y complicado no es ninguna novedad para los productores de cerdo de la Argentina. Fueron afectados por una de las sequías más importantes de los últimos años, por cambios en la alícuota del IVA que le dieron una pérdida en 11 meses de los 12 del año, por un aumento en las importaciones de carne que se vende como fresca a pesar de venir congelada", sostuvo el sitio TodoCerdos.

Al comparar con el año 2017 y analizar las curvas del precio y el costo dolarizados, se encuentra que existió una rentabilidad bruta buena de U$S 0.30 por kilo vendido, mientras que en 2018 bajó a U$S 0.09 por kilo vivo.

"Valor que sería común en países productores, pero aplicando el saldo técnico del IVA que obligatoriamente se sumó a los costos, ese margen desaparece", señaló el autor del informe.

También insistió que "otro tema de la complicación del año 2018, es la expulsión de muchos productores del sistema, los cuales se vieron obligados a cerrar su establecimiento".

El dato positivo fue el aumento de las exportaciones, por accionar del propio sector y que logró que el problema no fuera más grave aún.