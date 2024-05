Para el agro, la baja de aranceles a la importación de insumos “sabe a poco”

El Gobierno anunció en las últimas horas, que bajará aranceles a la importación de insumos agropecuarios.

Se busca así eliminar esos gravámenes aduaneros para los fertilizantes y una reducción en los porcentajes para los principales herbicidas. No obstante la medida, para muchos productores, tiene sabor a poco y aseguran que dependerá de que se aplique efectivamente a los costos.

En detalle, se conoció que los fertilizantes pasarán a tener un arancel del 0%, incluyendo a la urea, el nitrato de amonio y la mezcla de ambos, que tenían un arancel de importación del 5,4%, 6% y 3,6% respectivamente. Además, los aranceles para la importación de herbicidas a base de glifosato, atrazina y 2-4D pasan del 35% al 12,6%.

En tanto, la atrazina primaria descenderá del 24% al 10,8% y los herbicidas a base de 2-4D en sal bajan del 35% al 12,6%.

Apuntar a medidas más profundas

Consultado el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous, señaló: “Si toda esa quita de aranceles se ve reflejada en el precio, obviamente será muy beneficioso para ayudar a bajar el costo de producción, el costo de implantación en la siembra”.

No obstante ello, aclaró: “Pero esto está sujeto a que los costos se trasladen al productor, si no, no cambia absolutamente nada. Esperemos que así sea”.

Sobre las medidas más urgentes para el sector y la cuestión de retenciones, el presidente de la SRJ indicó: “Con las retenciones, siempre lo dijimos, estamos en desacuerdo porque es un impuesto injusto para el sector, aparte de que es acumulativo con otros impuestos”. A su vez aseguró que “hoy el sector agropecuario paga el 65% de lo que produce en impuestos. Claramente las cargas fiscales son lo que hay que bajar”.

Por su parte, Rosana Franco, presidente de la Federación Agraria Filial Junín dijo que se trata de “un pequeño anuncio. No es tan significativo”.

“Pero estamos en vísperas de siembra de trigo. Hacen falta otras medidas, más contundentes para fomentar más la siembra, que se da en la segunda quincena de mayo”, señaló a Democracia. Para la presidente de la FAA Junín, “la ecuación numérica resultaría más positiva si rebajan derechos de exportación”. Y aseguró que también se depende mucho del “tema climatológico”.

“El gran problema siguen siendo las retenciones a la soja, del 33% y al maíz y al trigo, 15%. Sobre todo, para los productores que están lejos de los puertos”.

Quita de impuestos y plan de productividad

El prosecretario de Carbap, Gustavo Frederking, reconoció que la medida “beneficia”, y que “tiene un impacto especialmente en dos fertilizantes que son muy importantes para la producción argentina de cereales, que son el fósforo y el nitrógeno expresado a través de la urea. Trae beneficio para la urea, que tendrá una rebaja de 20 dólares por tonelada”.

La cuestión, según el productor, “es que los fertilizantes ya están comprados, es para operaciones nuevas. En lo que hace a la campaña fina, ya está comprado.

El problema lo tuvimos con el fertilizante que encareció mucho los precios, que fue el problema de arrastre del gobierno anterior con este plan sistemático de intervenciones. Y la cantidad de dólares: dólar soja, dólar agro, esto fue parte de eso”. Y amplió que “el fertilizante se compraba en parte con dólar oficial y otra con dólar MEP, fue complicado en su momento, a un valor mayor”.

Frederking señaló que la nueva disposición “es beneficiosa pero este gobierno asumió y teníamos un Impuesto País que era del 7.5% y este gobierno lo subió al 17,5%. Eso hace que todos los productos de la actividad, como fertilizantes, fungicidas, herbicidas, -muchos vienen de afuera- se vieron aumentados. Eso es un problema directo contra los costos de implantación. El Impuesto País es seguir interviniendo la economía”.

A su vez advirtió de que más allá de que pueda ser “un paliativo”, actualmente “la rentabilidad del trigo es pésima. Y eso hace que pueda bajar la intención de siembra y eso le hace muy mal al país”.

“La discusión seria es que hay que quitar retenciones. Entendemos el camino emprendido del equilibrio fiscal, presupuestario, no gastar mas de lo que se tiene, todo eso es positivo. Como iba el gobierno anterior, era complicado. Pero falta un plan productivista de desarrollo donde apuntemos a producir, y con retenciones e Impuesto País se nos va a hacer difícil aumentar la producción, no solo para el sector sino para el país, para generar ingreso de divisas, que haya más empleo, más producción”.

Planificar la siembra

El gobierno considera que los fertilizantes y herbicidas son insumos estratégicos para la agricultura y cumplen la función de proteger, alimentar y nutrir el cultivo.

En tanto, Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, advirtió que “la medida de reducción de aranceles pone en situación muy comprometida a los formuladores locales frente a las importaciones de producto terminado".

Por su parte, la Mesa de Enlace se reunió con Juan Pazo, mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, y con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, a quienes le expresaron que en el actual escenario de precios los productores necesitan mejores condiciones, por ejemplo para planificar la próxima siembra de trigo.