Ciclista perdió anoche en Pergamino

Ciclista Juninense tampoco pudo rehabilitarse ante Pergamino Basket y volvió a perder 77-66 por La Liga Argentina de Básquetbol.

Si bien el Verdirrojo mostró pasajes de sustanciales mejoras en su andamiaje basquetbolístico, esta vez no le alcanzó ante un Pergamino Basket que hizo pesar la localía en el estadio “Ricardo Dorado Merlo”.

Anoche

Racing (Ch) 78 vs Pico Fc 84

Villa San Martín 51 vs Comunicaciones 57

Pergamino Básquet 77 vs Ciclista (J) 66

Hoy

20 El Talar vs Racing (A)

20 Barrio Parque vs Centenario (Vt)

20.30 Rivadavia (Mza) vs Dep. Norte

Lunes 18

21 Amancay (Lr) vs Independiente (Sde)

21 Provincial (R) vs Sp. Suardi

21.30 Montmartre vs Estudiantes (T)

Martes 19

20 Racing (A) vs Pilar

20.30 Gimnasia (Lp) vs El Talar

21.30 Comunicaciones vs Villa San Martín

Miércoles 20

21 Pico Fc vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Amancay (Lr) vs Estudiantes (T)

21.30 Montmartre vs Independiente (Sde)

Jueves 21

20 Lanús vs El Talar

Le resta a Ciclista

22/11 (L) con Villa Mitre

30/11 (V) de Quilmes Mar del Plata

02/12 (V) de Unión Mar del Plata

07/12 (L) con Pico Fútbol Club.