Organizado por el Club Sarmiento disputan hoy un torneo de máxi vóley femenino libre

Hoy se disputará en instalaciones del Club Sarmiento de Junín un torneo de máxi vóleibol femenino libre, organizado por la dirigencia del CAS ligada a este deporte y con la participación de elencos de nuestra ciudad y de localidades vecinas.

El certamen se disputará en cinco zonas de tres equipos cada una, clasificando a la siguiente etapa los cinco ganadores de grupo y el mejor segundo, quienes jugarán por la Copa de Oro, en dos zonas de tres, definiendo torneo los ganadores de ambos grupos.

Los otros cuatro segundos de los grupos y los dos mejores terceros de las diferentes zonas confrontarán por la Copa de Plata, tanbien en dos zonas de tres, y los restantes terceros de la fase de grupos dirimirán por la Copa de Bronce.

Para el sistema de desempate en cuanto a posible igualdad de puntos, se determinarán las posiciones por partidos ganados, sets obtenidos, diferencia de sets y finalmente diferencia de puntos, en caso de ser necesario.

Conformación de los grupos

Las zonas se conforman de esta manera:

Grupo "A": Sarmiento Agustin; Ben Hur de Rufino y Parque San Martín de Alberti.

Zona "B": Huracán de Arribeños; Las Power Ranger de Junìn y Furia de Junín.

Grupo "C": Sarmiento Gaspar; Branca Vóley y Colageno de Chivilcoy.

Zona "D": Estudiantes de Pehuajó, Rivadavia de Junín y Juventud Alsina de Los Toldos.

Grupo "E: Destino Vóley; El Rejunte de 9 de Julio y Club Junín.

Partidos de la fase de grupos

Los partidos a jugarse en la mañana de hoy por la fase de grupos, en los gimnasios de Sarmiento, de la UNNOBA y del Club Junín, son los siguientes:

A las 9 hs.: Huracán de Arribeños vs. Las Power Ranger; y Estudiantes de Pehuajó vs. Rivadavia de Junín.

A las 10: Parque San Martín de Alberti vs. Ben Hur de Rufino; Furia de Junín ante Huracán de Arribeños; y Destino Vóley vs. El Rejunte.

A las 11: Alsina de Los Toldos vs. Rivadavia de Junín; Furia (J) ante Huracán de Arribeños; y Club Junín vs. Destino Vóley.

Desde la hora 12: Alsina de Los Toldos vs. Estudiantes de Pehuajó; Parque San Martín (A) vs. Sarmiento Agustín; Branca Vóley vs. Sarmiento Gaspar; y Club Junín ante El Rejunte.

A partir de la hora 13 se iniciarán los triangulares por las Copas de Oro, de Plata y de Bronce.

A las 19 se van a jugar los encuentros finales de las Copas de Oro y de Plata.