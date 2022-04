Controles para un buen cuidado de la salud de los deportistas locales

Las inscripciones para realizar los estudios que brindan profesionales de la Secretaría de Salud se concretan de lunes a viernes a partir de las 12 en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°11, ubicado en Dorrego y Carlos Pellegrini del barrio “El Picaflor. Dicha dependencia comunal está integrada por diferentes profesionales que se encargan de ejecutar el chequeo en los juninenses que realicen diferentes disciplinas deportivas, ya sea para competencia deportiva o actividad individual. El objetivo es prevenir las diferentes patologías que se puedan llegar a presentar al momento del accionar físico.



“Identificar precozmente diferentes patologías”, dijo el doctor Lombardi

Sobre el particular, el secretario de Salud municipal, doctor Carlos Lombardi, manifestó: “El Departamento de Medicina Deportiva funciona desde el año 2008, fue generado pensando en minimizar los riesgos de eventos en el deporte. El ciudadano elige realizar deporte, no solo por gusto personal o vocación, también lo hace como un acto de cuidado a la salud, ya que la actividad física es una de las indicaciones que atraviesa diversas enfermedades crónicas no transmisibles, por eso es el principal beneficio para tenerlo bajo control”.

Agregó luego que “El objetivo de los controles anuales es identificar precozmente las diferentes patologías, específicamente las cardiacas que suelen no manifestar síntomas en las personas sanas, pero son potenciales a generar eventos o muerte súbita durante la actividad deportiva por todo el gasto cardiaco exigido”, declaró en este contexto. Seguidamente, el funcionario explicó que “Las patologías más frecuentes son miocardiopatías y arritmia cardiaca, en los mayores de 50 años aumenta la incidencia de coronariopatía, por este motivo, desde la Secretaría de Salud municipal derivan a dichas personas a realizarse un estudio llamado ergometría. En cuanto a los niños, es recomendable que a partir de los 8 años de vida quienes realicen actividad física accedan a un chequeo”.

Evaluación clínica del deportista

El Departamento de Medicina Deportiva funciona en la Unidad Sanitaria CAPS N°11, los turnos son asignados de lunes a viernes. El espacio está conformado por un médico deportólogo, cardiólogo, odontólogo y un técnico en electrocardiograma, los profesionales se encargan de realizar la evaluación clínica del deportista, se constata el resultado y se acciona a realizar el electrocardiograma.

Los resultados son evaluados en la misma área, si el paciente demuestra alguna anomalía que requiera profundizar en los estudios, se acciona a derivarlo, en caso contrario, se habilita el apto médico que puede ser total, parcial o no apto”. Además, en base a los estudios de aptos físicos, sostuvo el doctor Carlos Lombardi: “Son promocionados año a año con las distintas federaciones e instituciones que nuclean los distintos deportes, como la Liga Deportiva del Oeste, la Asociación de Básquet, y las diferentes disciplinas como boxeo, rugby, hockey, patín”, y aclaró: “Las personas que no están federadas, que no practican ningún deporte en particular, pero si realizan actividad física como caminata, trote o ciclismo pueden accionar a hacerse el chequeo sin requisitos”.

Destacó luego que “El accionar resta con llegar a la unidad sanitaria, sacar el turno programado y cumplir con el día asignado para que la evaluación se realice de manera correcta ya que no es por demanda espontánea”, indicó al mismo tiempo el profesional de la salud. Para finalizar, el Dr. Lombardi declaró: “La disposición es una herramienta importante de la salud pública, la prevención es el mejor instrumento sanitario en el deporte, por este motivo, desde la Secretaría de Salud se proyecta agrandar el espacio donde las instalaciones sean acordes, con mayor espacio físico y con la incorporación de otras prestaciones”, cerró el titular de la Secretaría de Salud del Municipio de Junín.