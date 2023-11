Un médico de Bragado expuso en el Congreso Argentino de Hematología

Con presencia bragadense, se llevó a cabo el XXVI Congreso Argentino de Hematología, del 1º al 4 de noviembre pasado, en Mar del Plata. Durante cuatro días, especialistas de todo el país e invitados internacionales expusieron sus investigaciones y avances en hematología de la población adulta y pediátrica, en las conferencias que se llevaron a cabo en el Hotel Sheraton y el Hotel Costa Galana de la ciudad balnearia.

Uno de los profesionales disertantes fue el bragadense Fernando Chuliber, quien estuvo al frente de la conferencia titulada "Distribución e inserción laboral de los hematólogos: ¿Planificar sí o no?".

"Se trata de un proyecto innovador en nuestra disciplina, teniendo en cuenta que, por lo general, en este tipo de congresos las temáticas se abordan desde un enfoque clínico y biologicista. En este caso, debatimos la importancia de generar estrategias de planificación de recursos humanos, así como también sus condiciones laborales", explicó Chuliber.

Por otro lado, el especialista bragadense también coordina un grupo de Promoción del Acceso a los Recursos en Hemostasia y Trombosis, que presentó en el Congreso un trabajo basado en el estudio de pacientes con sangrado post-quirúrgico, a partir de un relevamiento nacional.

Chuliber es médico graduado en la Universidad de Buenos Aires y hematólogo del Hospital Italiano, en Capital Federal. Nació en Bragado, en 1984, cursó sus estudios primarios en el Colegio San José y el nivel secundario en la Escuela Normal.

En 2021, recibió una distinción del Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis por una investigación sobre hemofilia adquirida, una enfermedad que, según explicó en ocasión de una entrevista con Radio Fiesta (en el programa Sin Hilo), afecta a un porcentaje reducido de la población, pero puede resultar mortal.

Además, en 2019, en Australia, Melbourne, recibió el premio Reach The World, por el trabajo "Inferior vena cava filters in venous thromboembolism: indications, complications and extraction predictors".