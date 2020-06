Sofía Bontempi fue la mejor dama del torneo "Aniversario Salliqueló"

El domingo 28 se disputó un certamen modalidad online de ajedrez, denominado "Aniversario Salliqueló", del que tomaron parte 46 tableros de diferentes ciudades, entre ellos la juvenil trebejista juninense Sofía Milagros Bontempi Garrote.

"Sofi" cumplió buena actuación en esta nueva instancia del Grand Prix Online del Centro bonaerense, sumando en total 3 1/2 puntos, con lo cual logró ocupar la décima octava posición en la general y se ubicó como la mejor dama del torneo.

Muchos tableros locales no tomaron parte de este campeonato regional porque se habían anotado previamente en un certamen auspiciado por Sancor Seguros, que iba a aportar premios en efectivo, pero por problemas organizativos no se pudo finalmente disputar y muchos juninenses no pudieron participar del citado Prix.